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Revista Dominical

A 100 años de su nacimiento, el Centro de Cine rinde homenaje a esta leyenda del cine español con funciones gratuitas

Con motivo del centenario de Paco Rabal, el programa Preámbulo proyectará cuatro películas clave del cine español con entrada gratuita en San José, del miércoles 18 al sábado 21 de noviembre.

Paco Rabal en un hospital después de sufrir una accidente en automóvil.
Paco Rabal en un hospital después de sufrir una accidente en automóvil. N/A
Sebastián Cobb Araya