A 100 años de su nacimiento, el Centro de Cine rinde homenaje a esta leyenda del cine español con funciones gratuitas

En la película La gran mentira (1956), el actor Francisco Paco Rabal interpreta a César, un actor en la cima de su éxito cuya carrera como galán se ve truncada tras sufrir un accidente de tráfico que le desfigura la cara. Siete años más tarde, la realidad imitó al guion cuando Rabal sufrió un gravísimo accidente automovilístico en las cercanías de Madrid. Pero lejos de ser el fin de sus años actorales, abrió una etapa madura para el actor que lo consagró como una de las figuras más representativas del cine español.

Este año el Rabal tendría 100 años. En ese marco, el Centro de Cine presenta una retrospectiva, como parte del programa Preámbulo, dedicada a repasar ambas etapas del actor

La programación se desarrollará del miércoles 18 al sábado 21 de noviembre, a las 7 p. m. en la Sala Gómez Miralles del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual en San José. Las funciones son gratuitas y con cupo limitado.

Esta selección reúne obras de importantes realizadores españoles y propone un recorrido por historias que abordan temas como la religión, las desigualdades sociales, la memoria, la política y las transformaciones de la sociedad española.

La retrospectiva inicia el miércoles 18 de noviembre con Viridiana (1961), dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Paco Rabal, Silvia Pinal y Fernando Rey. La película sigue a Viridiana, una joven novicia que abandona temporalmente el convento para visitar a su tío don Jaime, quien ha costeado sus estudios. Durante la visita, una serie de acontecimientos la lleva a cuestionar su vocación religiosa y su compromiso con la caridad cristiana. La obra, reconocida con la Palma de Oro del Festival de Cannes, constituye uno de los títulos fundamentales de la filmografía de Buñuel.

El jueves 19 de noviembre se proyectará Los santos inocentes (1984), dirigida por Mario Camus y basada en la novela homónima de Miguel Delibes. Ambientada en la España franquista de la década de 1960, la película retrata la vida de una familia campesina sometida a las condiciones de explotación y desigualdad impuestas por los propietarios de un cortijo extremeño. A través de una historia marcada por la renuncia, el sacrificio y la obediencia, la obra expone las profundas divisiones sociales de la época.

La programación continúa el viernes 20 de noviembre con Goya en Burdeos (1999), dirigida por Carlos Saura. En esta producción, Paco Rabal interpreta al pintor Francisco de Goya durante sus últimos años de vida, cuando se encuentra exiliado en Burdeos junto a Leocadia Zorrilla de Weiss. A sus 82 años, Goya reconstruye para su hija Rosario los acontecimientos que marcaron su existencia, en un relato donde confluyen las convulsiones políticas, las pasiones personales y el reconocimiento artístico.

Finalmente, el sábado 21 de noviembre se presentará El disputado voto del Sr. Cayo (1986), dirigida por Antonio Giménez Rico. La película cuenta la historia de un anciano campesino que vive prácticamente solo junto a su esposa en un pequeño pueblo de la montaña burgalesa. Su encuentro con tres representantes de un partido político de izquierda, que llegan al lugar en busca de apoyo electoral, da pie a una reflexión sobre las diferencias entre el mundo rural y urbano, la política y las formas de entender la vida.