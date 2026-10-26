Wálter Centeno vive su plenitud en San Carlos

Wálter Paté Centeno vive momentos muy dulces con la Asociación Deportiva San Carlos. El estratega pelea por clasificar a las semifinales del Apertura 2026 y su equipo muestra un buen nivel de juego. Además, viene de derrotar 2-1 al Saprissa, resultado que aumentó la presión en la lucha por la cima.
Centeno pasó de estar, hace un año y a estas mismas alturas de la temporada, peleando por salir de los puestos de descenso, a tener hoy a su plantel convencido de su idea y enfocado en alcanzar las semifinales.
Los Toros del Norte tienen 22 puntos en el quinto lugar de la clasificación, mientras el cuarto puesto es de Alajuelense con 22 unidades también pero con mejor diferencia de gol, además de que San Carlos tiene un asterisco por temas administrativos que lo hace ceder su lugar en caso de igualdad de unidades.
En medio de las dificultades financieras que atravesaba el club en 2025, Paté se mantuvo firme en el banquillo sancarleño. Ahora, reconoce que ha evolucionado como entrenador y atraviesa una etapa que lo llena de confianza.
Las declaraciones de Centeno también reflejan ese cambio: pasó de expresar frustración por los resultados a hablar con seguridad sobre su crecimiento profesional, al punto de reconocer que algún día podría ilusionarse con dirigir a la Selección Nacional.
“A mí me ocupan mis jugadores. Tratamos de revertir esta situación. Vine aquí para eso, aunque en estos primeros cinco partidos no se ha dado. Esperemos que se dé en los próximos encuentros”, explicó Centeno en octubre de 2025.
Un año después, su discurso es distinto.
“Le doy gracias a Dios, que me ha dado trabajo donde sea, a pesar de que siempre hay alguien que me dice que soy un cabezón. Sé que estoy en proceso de plenitud, tengo mucho camino por recorrer y, ojo, no estoy pidiendo la Selección”, detalló el entrenador después del triunfo 2-1 contra Saprissa el pasado fin de semana.
En esa misma conferencia de prensa, Centeno adelantó que incluso tiene definido cuándo dejará de dirigir. El exvolante aseguró que, si algún día asume el mando de la Selección Nacional, se retirará una vez que termine esa etapa.
A Centeno se le criticó durante años por su apuesta por la posesión del balón, que le generaba grandes riesgos y alguna que otra goleada de escándalo en el inicio de su carrera. Sin embargo, el técnico considera que ha ampliado sus recursos tácticos y estratégicos.
“Hay dos formas de jugar un partido; hemos aprendido a sufrir con el balón, eso es importante. Hay un esfuerzo y evolución en el equipo, los jugadores ya caminan solos, han hecho un gran esfuerzo y vamos por el premio de clasificar”, profundizó.
Así, Paté vive un presente distinto al de hace un año. San Carlos pelea por la clasificación y su entrenador siente que atraviesa una etapa de madurez futbolística, con la ilusión de seguir creciendo y, eventualmente, aspirar al banquillo de la Tricolor en algún momento, como la gran consagración.