Wálter Centeno vive su plenitud en San Carlos

Wálter Paté Centeno vive momentos muy dulces con la Asociación Deportiva San Carlos. El estratega pelea por clasificar a las semifinales del Apertura 2026 y su equipo muestra un buen nivel de juego. Además, viene de derrotar 2-1 al Saprissa, resultado que aumentó la presión en la lucha por la cima.

Centeno pasó de estar, hace un año y a estas mismas alturas de la temporada, peleando por salir de los puestos de descenso, a tener hoy a su plantel convencido de su idea y enfocado en alcanzar las semifinales.

Los Toros del Norte tienen 22 puntos en el quinto lugar de la clasificación, mientras el cuarto puesto es de Alajuelense con 22 unidades también pero con mejor diferencia de gol, además de que San Carlos tiene un asterisco por temas administrativos que lo hace ceder su lugar en caso de igualdad de unidades.

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