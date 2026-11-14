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Puro Deporte

Vea el insólito gol en contra que se anotó el Comunicaciones

Apenas se jugaban tres minutos del partido y los aficionados en Argentina quedaron sorprendidos

Comunicaciones de Argentina, equipo de la tercer division
Comunicaciones de Argentina, equipo de la tercera división. Perdió el primer juego de cuartos de final ante Arsenal de Sarandí. Facebook de Comunicaciones
Milton Montenegro