Vea el insólito gol en contra que se anotó el Comunicaciones

El partido apenas comenzaba y en solo tres minutos de juego se presentó una jugada insólita.

El arquero de Comunicaciones tenía el balón controlado, intentó sacar con las manos y envió la pelota a su propio marco.

Esto sucedió en el partido en que Arsenal de Sarandí le ganó 3-2 a Comunicaciones en los cuartos de final de la Primera B del fútbol de Argentina (tercera división).

"Están matando al fútbol"



Por el "insólito" gol en contra que se hace el arquero de Comunicaciones ante Arsenal. pic.twitter.com/GLUJlcKPXK — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

Ezequiel Bacher, portero del cuadro local, tenía la pelota en los brazos y pareció querer hacer un pase hacia un costado para un compañero, pero se arrepintió al ver un delantero rival y quiso quedarse con el balón en su poder. Pero no hizo una cosa ni la otra y la terminó mandando al fondo de la red, lo que desconcertó a propios y extraños.

El conjunto de casa logró salir del golpe gracias a Valentín Quevedo, quien sacó un gran remate desde afuera del área para establecer el empate. Sin embargo, la alegría duró poco: Arsenal recuperó la ventaja con una definición espectacular de Matías Sosa, quien se marchó con doblete en el encuentro.

El 3-2 le permite al equipo de Sarandí jugar la vuelta con una mínima ventaja en la revancha, donde Comunicaciones estará obligado a buscar una remontada para seguir con vida en el Reducido de la Primera B.