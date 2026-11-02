Vea a Róger Ajún narrando pleito en partido de Liberia en Desamparados

Liberia clasificó a cuartos de final en Linafa tras vencer por marcador global a Desamparados 2-3. Tras el encuentro de vuelta, que se disputó en el Estadio Cuty Monge, se produjo un enfrentamiento entre jugadores de ambos clubes.

En un video difundido en las redes sociales de Roger Ajún, se puede observar como, tras el final del partido, jugadores de Desamparados se acercaron a Allan Morún, defensor liberiano, para increparlo mientras celebraba la clasificación.

Ajún aseguró que en medio del tumulto también quisieron agredir a Elías Monzón (jugador de Liberia).

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