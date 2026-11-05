Una batalla campal termina con 51 expulsados en un partido de fútbol (video)

Aunque usted no lo crea, sucedió en un partido de fútbol: se desató una pelea que terminó con 51 expulsados.

“Rompen el récord Guinness... ¡en tarjetas rojas!”, tituló el periódico Reforma, de México.

El diario Marca, de España, señaló que en el partido entre Uberlandia y Mamoré, correspondiente al campeonato sub-20 del estado brasileño de Minas Gerais, se mostraron 51 tarjetas rojas.

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