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Puro Deporte

Una batalla campal termina con 51 expulsados en un partido de fútbol (video)

La situación se presentó en Brasil y la noticia le da la vuelta al mundo

El reporte del árbitro del partido entre Uberlândia y Mamoré no tuvo contemplaciones: 51 expulsados.
El reporte del árbitro del partido entre Uberlândia y Mamoré no tuvo contemplaciones: 51 expulsados. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Aunque usted no lo crea, sucedió en un partido de fútbol: se desató una pelea que terminó con 51 expulsados.

“Rompen el récord Guinness... ¡en tarjetas rojas!”, tituló el periódico Reforma, de México.

El diario Marca, de España, señaló que en el partido entre Uberlandia y Mamoré, correspondiente al campeonato sub-20 del estado brasileño de Minas Gerais, se mostraron 51 tarjetas rojas.