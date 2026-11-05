Una batalla campal termina con 51 expulsados en un partido de fútbol (video)

Aunque usted no lo crea, sucedió en un partido de fútbol: se desató una pelea que terminó con 51 expulsados.
“Rompen el récord Guinness... ¡en tarjetas rojas!”, tituló el periódico Reforma, de México.
El diario Marca, de España, señaló que en el partido entre Uberlandia y Mamoré, correspondiente al campeonato sub-20 del estado brasileño de Minas Gerais, se mostraron 51 tarjetas rojas.
El encuentro se detuvo en el minuto 54 tras una violenta trifulca en la que participaron casi todos los presentes en el terreno de juego.
Esta cifra supera el récord mundial registrado en el Libro Guinness, que era de 36 expulsiones y se había establecido en un partido entre Claypole y Victoriano Arenas, disputado en Argentina el 27 de febrero de 2011.
El diario El Comercio, de Perú, resaltó que, según el acta oficial del árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto, 48 expulsiones fueron consecuencia directa de la pelea, mientras que las tres restantes se produjeron durante el desarrollo del juego. En total, el colegiado expulsó a 43 futbolistas y a ocho integrantes de los cuerpos técnicos.
La pelea se desató justo después del tercer tanto de Mamoré. “Durante el festejo, el autor del gol, Davi Bittencourt, realizó gestos provocadores hacia el banquillo local, lo que generó la violenta respuesta de jugadores y técnicos de Uberlandia”, informó El Comercio.
CNN Brasil afirmó que también fueron expulsados dos dirigentes de ambos clubes, aunque estas tarjetas no figuran en el acta del partido, publicada en la web de la Federación Mineira de Fútbol.