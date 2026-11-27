Los hermanos Noah, Nils y Nico Melgar destacaron en la primera fecha de la Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico de la National Scholastic Surfing Association (NSSA), que se celebró en Playa Jacó.

Los jóvenes surfistas consiguieron cuatro podios entre los tres. Noah ganó en la categoría Sub-16 y quedó cuarto en la Sub-21; Nils se coronó en la Sub-14; y Nico obtuvo el segundo puesto en la Sub-10.

En total, cerca de 90 surfistas menores de 21 años, pertenecientes a 13 países distintos, dijeron presente en la competencia.

Nico Melgar, de nueve años, empezó en el surf cuando apenas tenía tres, siguiendo los pasos de sus dos hermanos. Cuando tenía cinco, comenzó a surfear de forma independiente en Playa Jacó.

Por otro lado, Nils, de 12 años, empezó con éxito la etapa Sub-14 al obtener el primer lugar con una puntuación sólida. Además, es el actual campeón de la categoría Sub-12, título que consiguió tras ganar cuatro de las cinco fechas del Circuito Nacional de Surf 2026.

De igual forma, Noah, de 15 años, obtuvo podio en dos categorías distintas. Sumado a esto, el mayor de los hermanos posee experiencia internacional tras representar a Suecia en el Campeonato Mundial Junior de Surf, que se celebró en El Salvador en setiembre de 2026.

“Estamos muy contentos con los resultados, sobre todo porque los tres logramos llegar al podio. Fue una buena manera de empezar la temporada y esperamos seguir así en las próximas fechas”, expresó el mayor de los hermanos.