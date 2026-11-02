Sporting pierde a su hombre fuerte de ataque para dos ‘finales’ por el liderato del Apertura 2026

“Incurrió por primera vez en la temporada en una conducta de insultos, provocaciones, ofensas o amenazas hacia un rival mediante lenguaje ofensivo o gestos”, se lee en el informe.
El delantero, una de las principales figuras de la ofensiva albinegra, recibió una sanción de dos partidos por parte del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol. Además, deberá pagar una multa de ¢250.000, luego de ser expulsado en la jornada anterior.
Sporting enfrentará este martes a Pérez Zeledón y el próximo sábado a Alajuelense.
De hecho, el duelo frente a los generaleños marcara el inicio de la fecha de mitad de semana del fútbol nacional, cuando los albinegros reciban a los generaleños a las 7 p. m. en el estadio de Puente Piedra, en Grecia.
Otro equipo que tendrá una baja por dos fechas es Cartaginés. Los brumosos no podrán contar con Juan Carlos Gaete, quien recibió la misma sanción y también deberá pagar ¢250.000.
Gaete se perderá los compromisos del jueves ante Inter San Carlos y del domingo frente a Escorpiones.
Otros futbolistas sancionados fueron Yeltsin Tejeda, de Puntarenas FC, y Keyner Brown, de Herediano. Ambos recibieron un partido de suspensión y una multa de ¢100.000.
En cuanto a los equipos, el Deportivo Saprissa deberá cancelar la multa más alta, de ¢500.000, por tratarse de la primera vez que el delegado del encuentro incumple sus funciones, según detalló el Tribunal Disciplinario en su comunicado.