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Puro Deporte

Sporting pierde a su hombre fuerte de ataque para dos ‘finales’ por el liderato del Apertura 2026

Sporting está peleando por el liderato, pero tiene un jugador sancionado que puede extrañar

Sporting goleó a Escorpiones e igualó a los líderes del torneo. En la foto, los jugadores de Sporting celebrando un gol.
Sporting FC no contará con Mayron George, uno de sus hombres claves en ataque. Acá en una celebración del juego ante Escorpiones. Facebook: Sporting FC
Esteban Valverde

Sporting FC no podrá contar con Mayron George durante las próximas dos jornadas del Apertura 2026.

Mayron George vio la tarjeta roja cuando entró en una discusión con la banca de Herediano, en el momento que Sporting marcó el gol que le dio el triunfo 1 a 0 contra los florenses.

“Incurrió por primera vez en la temporada en una conducta de insultos, provocaciones, ofensas o amenazas hacia un rival mediante lenguaje ofensivo o gestos”, se lee en el informe.