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Puro Deporte

Sparta Praga de Josimar Alcócer tropieza y cede un puesto en República Checa

El Sparta Praga no pudo ganar y se aleja en la lucha por el primer lugar de República Checa

Josimar Alcócer fue titular con el Sparta Praga y jugó los 90 minutos en la derrota contra el Olympiacos de Grecia.
Josimar Alcócer sigue consolidándose como titular del Sparta Praga. Sparta Praga
Esteban Valverde