Sparta Praga de Josimar Alcócer tropieza y cede un puesto en República Checa

El Sparta Praga, equipo de Josimar Alcócer, empató 1-1 contra el Viktoria Plzen en la liga de República Checa.

Con este resultado, el plantel de Alcócer perdió un puesto en la lucha por mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación. El Sparta pasó al cuarto lugar, ya que llegó a 24 unidades; no obstante, fue superado por el Mladá, que suma 25 puntos.

En cuanto al primer puesto, pertenece al Slavia Praga, con 34 puntos.

En el empate, Alcócer jugó durante 63 minutos y luego salió de cambio.

Ahora, el tico viajará para incorporarse a la Selección de Costa Rica de cara a los amistosos contra Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 del mismo mes.

Por otra parte, el Copenhague, equipo de Kenay Myrie, logró un triunfo clave por 1-0 contra el Brondby. Sin embargo, Myrie, quien también estará en la Selección de Costa Rica, no formó parte de los convocados para el duelo.

El Copenhague es líder de Dinamarca, con 32 puntos.