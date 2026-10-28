Saprissa se pronuncia sobre la partida de Christian Bolaños a la Selección

Christian Bolaños, mundialista con la Selección de Costa Rica en las ediciones del 2006, 2014 y 2018, regresó a la Tricolor para aportar toda su experiencia como jugador profesional.

Bolaños es uno de los asistentes de Bryan Ruiz, nuevo técnico de la escuadra Patria. Junto a Ruiz, Christian fue presentado este martes y Saprissa aprovechó el momento para pronunciarse.

Desde su retiro como futbolista, Christian siguió en Saprissa, donde debutó en primera división el 11 de diciembre de 2001, en un juego contra Osa, en condición de visitante, con apenas 17 años de edad.

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