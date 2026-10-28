Saprissa se pronuncia sobre la partida de Christian Bolaños a la Selección

Christian Bolaños, mundialista con la Selección de Costa Rica en las ediciones del 2006, 2014 y 2018, regresó a la Tricolor para aportar toda su experiencia como jugador profesional.
Bolaños es uno de los asistentes de Bryan Ruiz, nuevo técnico de la escuadra Patria. Junto a Ruiz, Christian fue presentado este martes y Saprissa aprovechó el momento para pronunciarse.
Desde su retiro como futbolista, Christian siguió en Saprissa, donde debutó en primera división el 11 de diciembre de 2001, en un juego contra Osa, en condición de visitante, con apenas 17 años de edad.
Ahora en otra faceta, Bolaños estaba en la institución como parte del staff de entrenadores y laboraba con las ligas menores.
Al dar el paso a la Selección, los morados se pronunciaron sobre la nueva experiencia de Christian.
“¡Éxitos @BOLACRIS7! Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa", escribió Saprissa en sus redes sociales y usó la etiqueta #Bolañitosquerido.
En su presentación junto al resto del cuerpo técnico, Christian dijo sentirse orgulloso y alegre por ser parte de la Tricolor.
“Somos un cuerpo técnico joven, preparado y con mucha experiencia a nivel mundialista. La oportunidad, si llegó antes o tarde, es lo de menos; acá lo importante es pensar en el bien común. Siento que Bryan desde que llegó hizo las cosas muy bien y está enrumbando un poco todo lo que veíamos que se venía haciendo mal. Lo fundamental es hacerle conciencia y crearle este compromiso al jugador”, afirmó Bolaños a los medios de comunicación en su presentación como parte del cuerpo técnico de la Selección.
Christian aseguró saber muy bien lo que debe dar un jugador en la Selección.
“No puede venir aquí a jugar un partido malo y ser convocado en el siguiente. Es así de sencillo, hay que ser transparente, Bryan lo explicó y esa es la línea en la que todos vamos a ir con él”, resaltó Bolaños.