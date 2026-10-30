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Puro Deporte

Saprissa lanza un mensaje cifrado para anunciar la venta de su tercer uniforme

Los morados se preparan para enfrentar a Alajuelense el domingo a las 4 p.m.

Saprissa vs. Firpo
Lusi Paradela y demás jugadores de Saprissa festejaron el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf al derrotar al Luis Ángel Firpo de El Salvador. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Saprissa usó sus redes sociales para anunciar la preventa de su tercer uniforme. Los morados usaron un mensaje cifrado para dar a conocer cuándo estará disponible la vestimenta.

En la publicación se ven una serie de símbolos, un mensaje oculto que indica lo siguiente: “No es un héroe, ni un imitador barato. Viene a darnos el empujón final que necesitamos... Porque si hay un momento para que nos volvamos todos locos, es este. Diciembre 2026. Preventa disponible”, resaltaron los morados.