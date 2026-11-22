Raquel Rodríguez festejó en grande con su equipo, Kansas City Current, que el sábado derrotó 1-2 a Washington Spirit, en el que juega la estrella Trinity Rodman, y conquistó el título de la liga femenina de Estados Unidos (NWSL).

“Fue un sábado distinto; ganar el Shield (campeonato regular) no es nada fácil y tampoco pasa todos los años. Muy agradecida de alcanzar este gran logro junto con mis compañeras. Ahora a seguir por más”, escribió Raquel en su cuenta de Instagram.

Es el primer cetro para Kansas City Current y la tercera final consecutiva que pierde el conjunto de Rodman.

Kansas City Current es el cuarto equipo de Rodríguez, quien llegó a la NWSL con Sky Blue FC en 2016, tras ser elegida en el draft, y jugó en ese club durante cuatro años.

Luego pasó a Portland en enero de 2020, donde siguió destacándose e incluso llegó a coronarse campeona nacional. Antes de incorporarse a Kansas City, estuvo en el Angel City FC.

Raquel Rodríguez se mostró eufórica con el título que ganó en Estados Unidos con su equipo Kansas City Current. (Instagram de Raquel Rodriguez/Instagram de Raquel Rodriguez)

Kansas City, que derrotó en semifinales al Gotham FC, inauguró su palmarés en su segunda participación en la final, tras caer en 2022 ante las Portland Thorns.

En el juego del sábado, la costarricense Raquel Rodríguez comenzó en la banca e ingresó al minuto 80 en lugar de la estadounidense Vanessa DiBernardo, quien abrió el marcador en Washington D. C. con un gol olímpico al minuto 54. La brasileña Debinha amplió la ventaja de las visitantes en un contragolpe al 90+7.

Trinity Rodman, la futbolista mejor pagada del mundo, descontó con un cabezazo al 90+8, pero el asedio final del Spirit no encontró premio.

La derrota representa otro duro golpe para la popular delantera de la selección estadounidense, quien rompió a llorar al sonar el pitazo final en el Audi Field.

La hija de la exestrella de la NBA Dennis Rodman también cayó en las finales de 2024, ante el Orlando Pride, y de 2025, frente al Gotham FC.

Rodman, de 24 años, sí alzó el trofeo en 2021 con el Spirit, el único equipo para el que ha jugado.

A principios de año, ante el interés de varios equipos ingleses por fichar a Rodman, Washington la convirtió en la jugadora mejor pagada del mundo, con una renovación hasta 2028 y un sueldo superior a los dos millones de dólares anuales.