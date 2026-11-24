Este lunes 23 de noviembre se oficializó la realización del Mundial Femenino 2031, en el que Costa Rica será sede junto con Jamaica, Estados Unidos y México. Durante el anuncio, la FIFA utilizó una imagen que llamó la atención por incluir elementos representativos de los cuatro países anfitriones y que generó expectativa sobre si se trataba del logotipo oficial del certamen.

En el diseño aparecen las cuatro banderas y, en el centro, el trofeo que se entrega al campeón del mundo. Además, se observa un ave representativa de cada país: en Estados Unidos aparece un águila; en México, otra águila; en Jamaica, el llamado doctor bird (colibrí portacintas piquirrojo), y en Costa Rica pareciera que se quiso representar a un yigüirro.

La Nación consultó directamente a la delegación de la Fedefútbol que se encuentra en Suiza, donde se realizó el Congreso de la FIFA, para conocer si se trataba de una imagen oficial. Sin embargo, únicamente la clasificaron como la imagen utilizada para dar a conocer el torneo.

La FIFA oficializó que la Copa del Mundo se realizará a mediados de 2031. En principio, el informe de evaluación del organismo dio a conocer que recomendaba una sede para Costa Rica, 14 para Estados Unidos, cuatro para México y una para Jamaica.

Ahora, los países organizadores deberán acelerar los procesos para cumplir con las mejoras solicitadas por la FIFA. Por ejemplo, en Costa Rica se habló de trabajar en un plan de movilidad para los aficionados y las delegaciones que visiten el país.