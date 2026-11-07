¿Qué pasa con el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero? ¿Está en problemas?

Luego de que la cadena televisiva Fox diera a conocer, en su programa La Redacción, que el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, que se encuentra en construcción por parte del Herediano, había recibido una serie de advertencias por parte de la Municipalidad de Heredia sobre su proceso constructivo, quedó en el aire la duda de si el reducto sufrirá más atrasos para poder ser terminado.

Según Fox, la Municipalidad de Heredia envió un documento al Team tras recibir una denuncia ciudadana en la que se cuestionaron diferentes situaciones relacionadas con la nueva estructura.

“Se señala que a finales de mayo y junio se detectaron discrepancias entre las obras autorizadas por el municipio y las que ejecutaron”, aseguró el periodista de Fox, José Pablo Alfaro, en La Redacción.

El comunicador agregó que se documentaron una serie de posibles fallas, entre ellas, la invasión de áreas públicas y la afectación de la línea de propiedad. Además, se habrían realizado modificaciones arquitectónicas, estructurales y electromecánicas con respecto a los planos y las condiciones previamente autorizadas.

Por otra parte, se añadió que también se construyeron partes del nuevo estadio sin contar con los permisos municipales correspondientes.

Como respaldo de la auditoría, Fox dio a conocer que el gobierno local contó con informes del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, del Departamento de Bomberos de Costa Rica y del Ministerio de Salud.

Así lucía el 6 de octubre desde las alturas el nuevo Eladio Rosabal Cordero. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La Nación intentó conocer la posición del Herediano sobre lo señalado. Para ello, consultó al directivo encargado de la obra, Aquil Alí; no obstante, este manifestó que no se referiría a lo publicado.

“Prefiero no decir nada y que la gente sea feliz”, respondió.

Luego el cuadro florense dio a conocer un comunicado en el que aclaró su versión.

“El club ha presentado, en tiempo y forma, las respuestas y la documentación requeridas para atender las observaciones y solicitudes planteadas por las instituciones competentes. Asimismo, ha entregado el plan remedial, que da respuesta integral a cada uno de los aspectos técnicos señalados. Las soluciones propuestas son de carácter técnico; ninguna opción que tenga que ver con obstrucción o demoliciones de obra ha sido considerada”, se lee en el comunicado.

Herediano añadió que mantiene una comunicación constante con la municipalidad y el Ministerio de Salud.

El pasado 6 de octubre, La Nación publicó fotografías aéreas de la construcción en las que se observaron avances, aunque también se evidenció que todavía faltaba parte del proceso constructivo. En aquel momento, Alí declaró que esperaban a que pasaran las lluvias para acelerar los trabajos y tener listo el reducto lo antes posible.