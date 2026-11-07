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Puro Deporte

¿Qué pasa con el nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero? ¿Está en problemas?

El nuevo Eladio Rosabal Cordero estaría afrontando una serie de advertencias de parte de la Municipalidad de Heredia

Estadio de Heredia
Este es uno de los sectores que faltan por completar del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero. Alonso Tenorio
Esteban Valverde