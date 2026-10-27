¿Qué necesita Herediano para clasificar a las semifinales del Apertura 2026?

El Club Sport Herediano llegó a 14 puntos en el Apertura 2026. El cuadro rojiamarillo logró triunfar ante Pérez Zeledón (3-0) y Cartaginés (3-1), resultados que le permiten mantenerse en la lucha por la clasificación a las semifinales.

Pese a los seis puntos que consiguió en las últimas dos jornadas, los dirigidos por Jafet Soto todavía están lejos de los cuatro primeros lugares y se ubican en el octavo puesto de la tabla.

Herediano está a ocho puntos del cuarto lugar, que ocupa Alajuelense con 22 unidades.

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