AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¿Qué necesita Herediano para clasificar a las semifinales del Apertura 2026?

Luego de su mal inicio, Herediano tiene un panorama complicado para llegar a las semifinales del Apertura 2026

Herediano vs. Cartaginés
Allan Cruz dejó atrás al arquero Kevin Briceño en el primer gol de Herediano ante Cartaginés, el pasado fin de semana. John Durán
Esteban Valverde

El Club Sport Herediano llegó a 14 puntos en el Apertura 2026. El cuadro rojiamarillo logró triunfar ante Pérez Zeledón (3-0) y Cartaginés (3-1), resultados que le permiten mantenerse en la lucha por la clasificación a las semifinales.

Pese a los seis puntos que consiguió en las últimas dos jornadas, los dirigidos por Jafet Soto todavía están lejos de los cuatro primeros lugares y se ubican en el octavo puesto de la tabla.

Herediano está a ocho puntos del cuarto lugar, que ocupa Alajuelense con 22 unidades.