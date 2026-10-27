¿Qué necesita Herediano para clasificar a las semifinales del Apertura 2026?

El Club Sport Herediano llegó a 14 puntos en el Apertura 2026. El cuadro rojiamarillo logró triunfar ante Pérez Zeledón (3-0) y Cartaginés (3-1), resultados que le permiten mantenerse en la lucha por la clasificación a las semifinales.
Pese a los seis puntos que consiguió en las últimas dos jornadas, los dirigidos por Jafet Soto todavía están lejos de los cuatro primeros lugares y se ubican en el octavo puesto de la tabla.
Herediano está a ocho puntos del cuarto lugar, que ocupa Alajuelense con 22 unidades.
El Team tendrá a Sporting FC como próximo rival, este sábado a las 8 p. m., en un partido determinante, pues los albinegros se encuentran en la parte alta de la clasificación.
Los dirigidos por Andrés Carevic tienen 24 puntos, la misma cantidad que acumulan Cartaginés y Saprissa. Los morados son líderes por diferencia de goles.
Después del compromiso ante Sporting, a Herediano le quedarán cuatro partidos: Saprissa, el 5 de noviembre; Inter San Carlos, el 8 de noviembre; Puntarenas FC, el 21 de noviembre, y Escorpiones, el 29 de noviembre.
La máxima cantidad de puntos que puede alcanzar el Team es 29. Por eso, los florenses se aferran a una combinación de resultados que les permita mantener viva la esperanza de llegar a las semifinales: necesitan que Saprissa, Cartaginés y Sporting, que suman 24 puntos, no alcancen las 30 unidades; que Alajuelense no llegue a esa cifra y que San Carlos (22 puntos), Puntarenas FC e Inter San Carlos (18 unidades cada uno) queden rezagados en la clasificación.
“Nosotros vamos partido a partido. Creo que es la forma en que tenemos que ver las cosas para poder lograrlo, porque es como debemos ir sumando y ver cómo se va acomodando todo lo demás”, dijo el volante rojiamarillo Aarón Suárez.
Herediano está obligado a mantener su racha de victorias y esperar tropiezos de sus rivales directos. Con cinco jornadas por disputar, el margen de error es mínimo y cada punto puede resultar determinante para definir su futuro en el Apertura 2026.