¿Qué cambia en Herediano cuando Jafet Soto toma las riendas? Tres jugadores revelan la clave

Jafet Soto llegó como un apagafuegos al Herediano en el Apertura 2026. El presidente del equipo florense tomó las riendas cuando los rojiamarillos ocupaban el último lugar de la tabla y apenas sumaban siete puntos. Hoy, tres partidos después, tienen el doble de unidades (14) y, aunque es difícil, mantienen la esperanza de clasificar a las semifinales.
Desde el camerino florense tienen claro que cuando Jafet toma el banquillo rojiamarillo, se produce un cambio en el equipo. Pero ¿qué sucede cuando el mandamás llega a asumir las riendas deportivas?
Para Darril Araya, lateral izquierdo, la respuesta es sencilla: Jafet conoce como nadie el recurso humano que tiene a su disposición y, además, los jugadores saben qué deben hacer para agradar al estratega.
“Trabajamos normal, pero él tiene la estrellita, eso está claro. Tenemos mucho tiempo de trabajar con él; cuando él viene, es fácil acoplarse a su idea”, dijo Araya.
Por su parte, Aarón Suárez destacó que, desde su perspectiva, el equipo tiene una intención más ofensiva con Soto en el banquillo.
“Se han cambiado cosas, él da sus ideas, su forma. Él es muy bueno y, sobre todo, sabe cómo siente la institución, los colores, el equipo. Creo que él lo inyecta a uno. Por ese lado es bueno; hay que saber que antes nos costaba hacer gol, ahora atacamos con más gente”, resaltó.
Por último, Haxzel Quirós destacó que, de la mano de Jafet Soto, el equipo ha experimentado un crecimiento importante en el aspecto emocional.
“Jafet sabe cómo tocar al jugador, él nos conoce a todos, sabe cómo hablarnos. Creo que eso es importante para el camerino y la confianza de los jugadores. Los entrenadores pasados nos daban confianza, pero no resultados. Lo importante es que ya vamos sumando, ya vamos levantando y es gracias a Jafet”, finalizó.
Jafet Soto consiguió un empate ante Alajuelense y victorias frente a Cartaginés y Pérez Zeledón. Actualmente, el Team ocupa el octavo puesto con 14 puntos, mientras que Alajuelense se ubica en la cuarta posición con 22 unidades.