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Puro Deporte

¿Qué cambia en Herediano cuando Jafet Soto toma las riendas? Tres jugadores revelan la clave

Jafet Soto tomó al Herediano con siete puntos, hoy lo tiene con el doble de unidades y ya suma dos triunfos seguidos

Herediano vs. Cartaginés
Jafet Soto observó junto a otros personeros del Herediano el partido ante Cartaginés, en uno de los palcos del Carlos Alvarado. John Durán
Esteban Valverde

Jafet Soto llegó como un apagafuegos al Herediano en el Apertura 2026. El presidente del equipo florense tomó las riendas cuando los rojiamarillos ocupaban el último lugar de la tabla y apenas sumaban siete puntos. Hoy, tres partidos después, tienen el doble de unidades (14) y, aunque es difícil, mantienen la esperanza de clasificar a las semifinales.

Desde el camerino florense tienen claro que cuando Jafet toma el banquillo rojiamarillo, se produce un cambio en el equipo. Pero ¿qué sucede cuando el mandamás llega a asumir las riendas deportivas?

Para Darril Araya, lateral izquierdo, la respuesta es sencilla: Jafet conoce como nadie el recurso humano que tiene a su disposición y, además, los jugadores saben qué deben hacer para agradar al estratega.