Puntarenas abraza al futbolista Kliver Gómez por la muerte de un ser querido

Puntarenas FC publicó una nota luctuosa este sábado 31 de octubre, solidarizándose con su futbolista Kliver Gómez, quien se encuentra de luto.

El equipo naranja dio a conocer que falleció Klever Julio Gómez Calero, quien era el abuelito del jugador.

“De parte de la Junta Directiva, cuerpo técnico, jugadores y colaboradores de Puntarenas Fútbol Club, enviamos un fraternal abrazo”, se lee en la esquela que posteó Puntarenas FC en su cuenta de Facebook.

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