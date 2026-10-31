Puntarenas abraza al futbolista Kliver Gómez por la muerte de un ser querido

Puntarenas FC publicó una nota luctuosa este sábado 31 de octubre, solidarizándose con su futbolista Kliver Gómez, quien se encuentra de luto.
El equipo naranja dio a conocer que falleció Klever Julio Gómez Calero, quien era el abuelito del jugador.
“De parte de la Junta Directiva, cuerpo técnico, jugadores y colaboradores de Puntarenas Fútbol Club, enviamos un fraternal abrazo”, se lee en la esquela que posteó Puntarenas FC en su cuenta de Facebook.
Al ver el mensaje, muchos aficionados también dejaron sus mensajes de condolencias para el futbolista y su familia.
“Mi más sentido pésame. Que Dios le dé mucha fortaleza a la familia”, escribió Kemly Vargas.
“Nuestras sinceras condolencias para la familia doliente. Dios les conceda resignación y fortaleza para sobrellevar su pérdida. Para don Klever, que Dios lo acoja en su gloria”, apuntó Mario Calvo.
Eric Bermúdez Cubero indicó: “Nuestro más sentido pésame a la familia Gómez Calero. Que de Dios goce su abuelo, fuerza, para esta ausencia que es solo física”.