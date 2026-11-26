Ludwing Perro Salazar, pionero de las artes marciales mixtas (MMA) en Costa Rica, anunció que el próximo 12 de diciembre disputará su última pelea en esta disciplina. El combate será parte del TNX, evento de MMA que cerrará el año.

Salazar se enfrentará al hondureño Jorge García Urbina en la categoría de peso ligero. El peleador costarricense explicó, en las redes sociales de TNX, que quiere tener una batalla de despedida para luego dedicarse a tiempo completo a la enseñanza de este deporte.

“Es mi última pelea, voy a poner fin a 17 años de carrera. Hay que recordar que yo fui el segundo peleador en hacer peleas de MMA acá, entonces ya se acaba ese ciclo”, dijo al canal especializado en MMA, MR.Valverde_MMA.

Salazar reflexionó que, a sus 48 años, considera que llegó el momento de transmitir sus conocimientos a otras personas.

“Voy a pasar de ser peleador a ser profesor al 100%. Así que vengan a entrenar conmigo, que yo los llevaré a escenarios como TNX”, mencionó al dar a conocer que tiene una academia de MMA llamada Dog Team.

Salazar no escondió que atraviesa un momento emocionalmente difícil, ya que todavía no asimila que se acerque el momento de su retiro, aunque comprende que es el paso que debe dar.

“Uno nunca quiere llegar al final, pero este es el momento. Yo siempre he sido peleador, nunca me he puesto como profesor, porque esa responsabilidad es muy grande, pero creo que ya tengo la experiencia y lo voy a demostrar peleando”, destacó.

“Esta será la última vez, pero vamos a marcar un antes y un después, porque este será un movimiento masivo en las artes marciales mixtas”, finalizó en declaraciones a la página de TNX.

La pelea estelar del TNX será protagonizada por el canadiense Gabe Sagman y el guatemalteco Erick Ruano, quienes disputarán el campeonato profesional de peso gallo (135 libras).

El TNX para cerrar el 2026 se llevará a cabo el 12 de diciembre a partir de las 4 p. m. en el Palacio de los Deportes, Heredia y las entradas se pueden adquirir en QRTicks.com