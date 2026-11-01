Paté Centeno señala a Kevin Briceño... Y también prácticamente sentenció a Herediano

Wálter “Paté” Centeno se refirió, entre risas, al guardameta de Cartaginés, Kevin Briceño, luego de la derrota de San Carlos por 3-0 en el estadio Fello Meza.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Centeno explicó qué afectó a su equipo cuando intentaba reaccionar en el segundo tiempo. En ese momento, el marcador estaba 2-0 a favor de los brumosos, pero los norteños buscaban descontar y presionaban para meterse nuevamente en el encuentro.

Para el entrenador sancarleño, una de las situaciones que frenó el ritmo de su equipo fue la atención médica que recibió Briceño, quien permaneció varios minutos en el terreno de juego después de un remate peligroso de los Toros del Norte.

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