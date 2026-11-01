Paté Centeno señala a Kevin Briceño... Y también prácticamente sentenció a Herediano

Wálter “Paté” Centeno se refirió, entre risas, al guardameta de Cartaginés, Kevin Briceño, luego de la derrota de San Carlos por 3-0 en el estadio Fello Meza.
En la conferencia de prensa posterior al partido, Centeno explicó qué afectó a su equipo cuando intentaba reaccionar en el segundo tiempo. En ese momento, el marcador estaba 2-0 a favor de los brumosos, pero los norteños buscaban descontar y presionaban para meterse nuevamente en el encuentro.
Para el entrenador sancarleño, una de las situaciones que frenó el ritmo de su equipo fue la atención médica que recibió Briceño, quien permaneció varios minutos en el terreno de juego después de un remate peligroso de los Toros del Norte.
-¿Cómo toma la derrota ante Cartaginés?
—Un partido en el cual recibimos dos goles de balón parado. Son cosas que se trabajan; eso dominó el partido, ellos hicieron esas cosas importantes. Son dignos merecedores. Nosotros tratamos de hacer lo nuestro, pero no nos encontramos. Siento que erramos pases de rigor, pero Cartaginés viene bien, fue un digno ganador.
-¿Encuentra alguna explicación de lo sucedido defensivamente?
—El marcador lo dice claro, lo demás es hablar con el periódico del lunes. Ahora lo que toca es cerrar capítulo. No estoy contento, por supuesto que queremos venir acá y ganar. Esperemos que la próxima vez sea mejor que hoy.
-¿Cómo ve el panorama de la clasificación?
—Los que conocemos sabemos que todo está pegado ahí. El campeonato está cerrado y hay cinco equipos buscando, por lo que ahora veremos cuál es el equipo más maduro; debemos saber cómo comportarnos en esta instancia. Ustedes tendrán sus favoritos, que deben ser los tres grandes... porque yo creo que un grande ya quedó. Ayer se le complicó bastante.
(Herediano perdió 1 a 0 contra Sporting y está en el octavo puesto con 14 unidades)
-¿Le sorprendió Cartaginés?
—Todos los entrenadores analizamos todos los partidos. Yo les dije a mis jugadores que Cartaginés hace gol, luego hace bloque bajo y liquida, pero nosotros recibimos dos goles al inicio. Los jugadores debieron entrar más concentrados, pero ya pasó... Ellos fueron superiores y ganaron bien.
-En el segundo tiempo su equipo dominó, ¿por qué no se mantuvo ese ritmo?
—Hicimos un remate a marco, la bola fue por fuera, el portero duró ocho minutos en el suelo y se duró demasiado en reanudar... Eso fue lo que pasó.