“Es difícil, por el equilibrio y la coordinación de los remos. A mí me llamó la atención, quería saber qué era. Es por eso que le pedí permiso a mi mamá para venir y aprender. Me daba un poco de miedo porque no sé nadar, pero me dieron un chaleco”, explicó Medford, quien fue cursa el quinto año en la escuela de Barra del Tortuguero y fue una de las alumnas más aventajadas en el proyecto.