“Dejé a mi hermanito y a mi mamá en Costa Rica, dejé el estudio porque mi sueño es firmar para a futuro mejorar la calidad de vida de mi familia. No fue fácil, he tenido que superar algunas pruebas, recuerdo que fui devuelto en un primer intento porque no me dejaban vivir en Dominicana. He agarrado fuerzas y aquí estaré el tiempo que sea necesario para cumplir mi sueño”, sentenció.