Su mejor amigo en Europa, Sergio Thomas, le preguntó sobre anécdotas y el tico respondió: “Cuando llegué a Europa no conocía la nieve. Un día estaba muy nevado, me caí en una rotonda y me tiré en la nieve. También las curaciones, porque todos los años me quebraba la clavícula y Sergito y sus papás, Elizabeth y Cristian me curaban. No sé ni cuántas veces me la he quebrado”.