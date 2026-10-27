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Puro Deporte

Otro equipo cumplió con los minutos Sub-21 en el Torneo de Apertura 2026, mientras uno sigue rezagado

Ya tres clubes cumplieron la regla Sub-21 en el Torneo de Apertura 2026, ¿cómo está el resto?

Herediano vs. Cartaginés
Cartaginés es el tercer equipo que cumple con los minutos Sub-21, mientras que Herediano sigue en último lugar. En la foto, Haxzel Quirós y Juan Carlos Gaete disputando un balón. John Durán
Alejandro Cerdas

Tras la conclusión de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026, que dejó un triple empate en el liderato más otros dos clubes a dos puntos, la Unafut informó que Cartaginés se convirtió en el tercer equipo en cumplir con los minutos Sub-21 en este campeonato.

De esta forma, los brumosos se unen a Puntarenas y Alajuelense, quienes habían alcanzado los 810 minutos reglamentarios en las fechas anteriores.

Según la entidad, los porteños siguen liderando la clasificación con 1.292 minutos repartidos entre cuatro futbolistas; el más destacado es Pablo Álvarez, quien es el futbolista Sub-21 con más participación en este torneo al acumular 616 minutos.