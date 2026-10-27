Otro equipo cumplió con los minutos Sub-21 en el Torneo de Apertura 2026, mientras uno sigue rezagado

Tras la conclusión de la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026, que dejó un triple empate en el liderato más otros dos clubes a dos puntos, la Unafut informó que Cartaginés se convirtió en el tercer equipo en cumplir con los minutos Sub-21 en este campeonato.
De esta forma, los brumosos se unen a Puntarenas y Alajuelense, quienes habían alcanzado los 810 minutos reglamentarios en las fechas anteriores.
Según la entidad, los porteños siguen liderando la clasificación con 1.292 minutos repartidos entre cuatro futbolistas; el más destacado es Pablo Álvarez, quien es el futbolista Sub-21 con más participación en este torneo al acumular 616 minutos.
A ellos les siguen los manudos con 931 minutos distribuidos entre cinco jugadores, entre ellos Yerlan Sosa, el segundo futbolista del escalafón con mayor rodaje tras sumar 527.
Cartaginés aparece en el tercer puesto con 823 minutos. Los de la Vieja Metrópoli consiguieron la meta con cuatro futbolistas. El cuarto lugar le pertenece a San Carlos, club que registra 747 minutos divididos únicamente entre dos jóvenes: uno de ellos es Emmanuel Hernández, quien iguala con Sosa en 527 minutos.
En el quinto escalón se ubica Inter San Carlos con 670 minutos acumulados por cuatro jugadores; en el sexto puesto está Saprissa, que suma 586 minutos, igualmente repartidos entre cuatro futbolistas.
Después marcha Pérez Zeledón: los Guerreros del Sur están en el sétimo lugar tras sumar 577 minutos repartidos entre seis futbolistas, con lo cual es el club que más jóvenes ha utilizado, empatado con Sporting.
A los generaleños les sigue Escorpiones. Los recién ascendidos contabilizan 571 minutos, aunque apenas han recurrido a dos jugadores; el noveno puesto es de Sporting, cuadro que acumula 501 minutos.
El club más comprometido continúa siendo Herediano. Aunque ya superaron los 400 minutos, los florenses siguen lejos de cumplir la regla, pues todavía adeudan 381 minutos, lo que los obligará a utilizar al menos a un jugador Sub-21 durante 76 minutos por juego en las fechas restantes.
De toda la tabla, únicamente San Carlos e Inter San Carlos podrán completar el mínimo en la jornada 14, debido a que solo les faltan 63 y 140 minutos, respectivamente. Saprissa, Pérez Zeledón, Escorpiones y Sporting tendrán que esperar, como mínimo, dos jornadas más; mientras que Herediano no podrá saldar su cuota antes de la fecha 16.