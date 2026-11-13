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Puro Deporte

Organización GOLEES llevó el fútbol contra la violencia de género a México

Organización GOLEES participó en talleres y foros junto a colectivos de la Red Latinoamericana de Fútbol Feminista

La Organización GOLEES viajó a México junto a jóvenes de distintas regiones de Costa Rica en donde participaron en foros sobre la violencia de género y el fútbol.
La Organización GOLEES viajó a México junto a jóvenes de distintas regiones de Costa Rica en donde participaron en foros sobre la violencia de género y el fútbol. Julissa Gutierrez García
Alejandro Cerdas