Organización GOLEES llevó el fútbol contra la violencia de género a México

La organización costarricense GOLEES (por las siglas de Género, Orgullo, Libertad y Empoderamiento de Ellas en la Sociedad) viajó a México junto a lideresas comunitarias de barrios vulnerables y territorios indígenas para participar en un intercambio cultural sobre el uso del fútbol frente a las violencias de género.

El encuentro, denominado “Canchas que tejen, redes que florecen: una vivencia compartida del fútbol, frente a las violencias en América”, reunió en Ciudad de México a la delegación nacional con las organizaciones Girls United y Más Sueños.

Las tres entidades integran la Red Latinoamericana de Fútbol Feminista junto a colectivos de otros países como Argentina y Brasil.

La delegación de Costa Rica estuvo conformada por mujeres jóvenes migrantes, indígenas y una madre provenientes de las comunidades de La Carpio y Los Diques, así como del territorio indígena Tjai Cabécar.

La organización seleccionó a las participantes por su trayectoria y liderazgo comunitario, y para ellas significó viajar en avión por primera vez.

Durante ocho días de trabajo, las participantes realizaron talleres de planificación de proyectos, sesiones formativas y entrenamientos. Además, identificaron problemáticas comunales y diseñaron iniciativas de réplica.

También lideraron un foro en la Universidad de Amerike sobre las violencias que viven las mujeres en Latinoamérica y acudieron al partido de la Liga MX Femenil entre Club América y Pachuca Femenil en el Estadio Azteca, el pasado 18 de octubre.