Mariano Torres, capitán de Saprissa, no solo asistió a Kendall Waston para que anotara el tercer gol con que su equipo derrotó 3-1 al Inter San Carlos, sino que participó en la jugada del primero y anotó el segundo, un bombazo al ángulo superior derecho del portero Aarón Cruz.

Tras la victoria, que les permitió a los morados ganar la primera fase del Apertura 2026 y, de paso, asegurarse una gran final en caso de no obtener la segunda ronda, Mariano habló con los medios en la zona mixta del estadio morado.

Para el argentino, Saprissa se ganó con todo mérito el primer lugar y ahora, en la etapa de semifinales y finales, cerrará todo en casa.

“Creo que estamos merecidamente donde queríamos estar”, dijo Mariano, quien añadió que está contento porque lograron un objetivo.

“Esa era la finalidad, terminar en el primer lugar. Sabíamos lo importante que era el primer puesto para definir acá de local. Estamos contentos, nos da mucha confianza para todo lo que viene”, aseguró Mariano.

⏰ 45+3' Golazo al ángulo de Mariano Torres para que Saprissa se vaya al descanso con la ventaja. pic.twitter.com/LZ84l32Eh9 — FUTV (@FUTVCR) November 29, 2026

Torres resaltó que Saprissa fue líder durante casi todo el torneo y que, pese a eso, se topó con críticas, pero logró sostenerse en la cima.

“La mayoría de los equipos tienen en algún momento un bajón, bajan el rendimiento y nosotros lo tuvimos, pero también supimos salir de ahí. Internamente, siempre estuvimos fuertes y eso es lo importante: cuando las cosas no se dan, hay que estar fuertes, hay que seguir intentando y seguir confiando. Y nosotros lo hicimos y, por algo, fuimos el equipo que más tiempo estuvo en el primer lugar. Tuvimos más altos que bajos”, destacó Mariano Torres.

Sobre el juego contra el Inter San Carlos, el argentino opinó que jugaron bien ante un adversario que buscó complicarlos.

“Jugamos contra un rival que tiene las cosas bien claras y es difícil, pero ganamos bien y estamos contentos”, señaló Mariano.

Torres también se refirió al gol que marcó al minuto 48, tras recuperar un balón cerca del mediocampo, avanzar, tocar a la izquierda a Luis Javier Paradela, quien jaló marcas y le regresó la pelota, y entonces Mariano, entrando al área, sacó el trallazo de zurda.

“Estoy contento, pero siempre digo lo mismo: no importa quién haga el gol; lo importante es que el equipo gane, que el grupo juegue bien, pero bueno, nada, me quedó el hueco, pude patear y entró, así que nada, contento”, expresó Mariano.

Saprissa ahora tiene 10 días para preparar la semifinal contra Alajuelense. El primer encuentro es el miércoles 9 de diciembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, mientras que el choque de vuelta es el sábado 12 de diciembre, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.