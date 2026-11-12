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¡Malas noticias! Kenneth Vargas está en Costa Rica y su equipo dio a conocer el motivo

El Kalamata de Grecia difundió un comunicado oficial sobre el caso de Kenneth Vargas

Kenneth Vargas se encuentra lesionado y ya no jugará más por lo que resta de este año.
Kenneth Vargas se encuentra lesionado y ya no jugará más por lo que resta de este año. Kalamata
Fanny Tayver Marín