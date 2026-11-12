¡Malas noticias! Kenneth Vargas está en Costa Rica y su equipo dio a conocer el motivo

Kenneth Vargas se encuentra en el país y su regreso a casa antes de tiempo no es propiamente por la razón que él quería. Su equipo, el Kalatama de Grecia, dio a conocer este jueves 12 de noviembre que el futbolista costarricense se lesionó la pierna derecha durante el partido fuera de casa contra el Olympiacos.

En el parte médico colgado en la página web del club se lee que ese golpe le provocó una gran inflamación ósea en el muslo y la tibia.

Además, indica que las pruebas a las que se sometió posteriormente revelaron un esguince de los ligamentos de la rodilla.

“Por lo tanto, el equipo médico decidió que nuestro jugador de fútbol debía seguir un tratamiento conservador durante seis semanas. Su estado será reevaluado semanalmente”, informó el Kalamata.

El equipo griego también detalló que la decisión sobre el curso posterior de su rehabilitación se tomará después de un periodo de seis semanas.

“Actualmente se encuentra en su país de origen tras haber obtenido un permiso especial de unos días de nuestro equipo. ¡Toda la familia de Kalamata le desea a Kenneth una pronta recuperación y un regreso inmediato a las canchas con la camiseta de nuestro equipo!”, detalló el equipo.