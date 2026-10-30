Ligia Madrigal corona el monte Kilimanjaro y ya suma cuatro de las Siete Cumbres

La montañista costarricense Ligia Madrigal alcanzó este viernes 30 de octubre la cima del monte Kilimanjaro, en Tanzania, África. Con este ascenso a 5.895 metros sobre el nivel del mar, Madrigal completó su cuarta montaña dentro del desafío internacional de las Siete Cumbres, el cual consiste en escalar el punto más alto de cada continente.

El ascenso presentó condiciones climáticas adversas que incluyeron lluvia helada y fuertes nevadas en el trayecto. Según relató la deportista en sus redes sociales, durante la cuarta jornada de caminata el tiempo varió de un cielo despejado a precipitaciones y nieve conforme ganó altitud en el macizo africano.

En una publicación en sus redes sociales personales desde la cumbre, Madrigal expresó: “¡Lo logré! Cima del Kilimanjaro 5895m. La Cumbre de África. Pero al final, llegar a esta cima iba mucho más allá, todo este viaje se gestionó de una manera inesperada y sentí que mi mamá me estaba acompañando todo el tiempo”.

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