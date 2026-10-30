Ligia Madrigal corona el monte Kilimanjaro y ya suma cuatro de las Siete Cumbres

La montañista costarricense Ligia Madrigal alcanzó este viernes 30 de octubre la cima del monte Kilimanjaro, en Tanzania, África. Con este ascenso a 5.895 metros sobre el nivel del mar, Madrigal completó su cuarta montaña dentro del desafío internacional de las Siete Cumbres, el cual consiste en escalar el punto más alto de cada continente.
El ascenso presentó condiciones climáticas adversas que incluyeron lluvia helada y fuertes nevadas en el trayecto. Según relató la deportista en sus redes sociales, durante la cuarta jornada de caminata el tiempo varió de un cielo despejado a precipitaciones y nieve conforme ganó altitud en el macizo africano.
En una publicación en sus redes sociales personales desde la cumbre, Madrigal expresó: “¡Lo logré! Cima del Kilimanjaro 5895m. La Cumbre de África. Pero al final, llegar a esta cima iba mucho más allá, todo este viaje se gestionó de una manera inesperada y sentí que mi mamá me estaba acompañando todo el tiempo”.
La atleta añadió en ese mismo mensaje los momentos de duda durante la travesía: “Se la dediqué y no quería fallarle, entonces estaba más nerviosa que nunca, la sentí tan cerca todo el tiempo, cuando me sentía fuerte y segura, también cuando el frío era tanto que pensé en abandonar y devolverme, en cada paso que di, ahí estaba ella”.
Madrigal vivió en marzo pasado el fallecimiento de su madre, Ligia Moya, por lo que este reto tenía un significado especial para ella.
La llegada a esta cumbre representó un ajuste en el calendario deportivo planificado por el equipo de Madrigal. La atleta tenía programado viajar durante este mes a Indonesia para subir el Carstensz Pyramid; sin embargo, los incendios forestales en la isla de Nueva Guinea obligaron a suspender las expediciones hasta febrero de 2027. Ante esa cancelación, adelantó la expedición al Kilimanjaro, prevista originalmente para finales de 2027.
Con este resultado, Madrigal acumula cuatro objetivos completados del circuito: el Everest en Asia, el Aconcagua en América del Sur, el Elbrus en Europa y el Kilimanjaro en África. La deportista, quien fue la primera mujer costarricense en subir el monte Everest, cuenta con 30 años de trayectoria en disciplinas de montaña de alto rendimiento.
Para concluir el desafío global, la atleta tiene pendientes los ascensos al Carstensz Pyramid en Oceanía, el Denali en América del Norte y el Mount Vinson en la Antártida. Su meta deportiva proyecta finalizar la totalidad de las cumbres entre 2027 y 2028. De cumplir el cronograma, se convertiría en la primera persona de Costa Rica y la primera mujer centroamericana en completar las Siete Cumbres.