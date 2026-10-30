Las definiciones más cerradas del Campeonato de Costa Rica en los últimos años

El Torneo de Apertura 2026 tiene uno de los cierres de campeonato más cerrados de los últimos años, con seis puntos separando a los tres líderes del sétimo lugar a falta de cinco fechas. Pero ¿cuáles han sido algunas de las definiciones de torneo más apretadas del fútbol nacional?
Según datos de Martín Soto, en el Clausura 2021 seis unidades separaban a Saprissa —tercer clasificado en ese momento— de Guadalupe, el colista, a falta de dos fechas.
Los morados sumaban 26 puntos, mientras que los guadalupanos contaban con 20 unidades. Esta escasa diferencia provocó que clubes como Herediano, Cartaginés, San Carlos, Jicaral y Pérez Zeledón se mantuvieran en la lucha por la clasificación hasta la última jornada, con constantes variantes en la tabla.
En aquella ocasión, en la última fecha, Herediano derrotó 2-0 a Limón y se adueñó del tercer puesto con 30 puntos, mientras que Saprissa entró en cuarto lugar pese a perder 2-0 ante San Carlos.
Tanto tibaseños como norteños registraron 29 unidades; no obstante, los morados clasificaron al tener mejor diferencia de goles. Además, Jicaral y Pérez Zeledón concluyeron con 28 puntos, por lo que entre el tercer y el sétimo lugar solamente hubo dos unidades de distancia.
En ese certamen, los morados, dirigidos entonces por Mauricio Wright, se coronaron campeones y conquistaron su estrella número 36.
Otro caso similar ocurrió en el Clausura 2022 cuando, tras 18 fechas, Saprissa ocupaba el noveno puesto con 22 puntos, a seis de San Carlos, que marchaba cuarto. Un gran cierre del cuadro tibaseño provocó que ambos clubes llegaran igualados con 31 unidades a la última jornada.
A este panorama se sumó que Herediano, Cartaginés y Sporting se mantuvieron en la pelea por acceder a semifinales hasta el epílogo de la fase regular.
En esa fecha decisiva, los sancarleños vencieron 2-1 a Sporting, mientras que los morados se medían frente a Grecia.
El compromiso entre griegos y morados se tuvo que suspender por lluvia y se reanudó al día siguiente. Aunque el conjunto tibaseño caía 2-0, terminó remontando 2-3 con doblete de Christian Bolaños y un gol de Orlando Sinclair al 85’.
Esta victoria provocó que Saprissa, Cartaginés y San Carlos igualaran en puntos; sin embargo, brumosos y morados avanzaron como tercero y cuarto por diferencia de goles y por una sanción administrativa impuesta a los Toros del Norte.
Dicha situación recuerda el panorama que afrontan los norteños en el presente certamen, donde, también debido a una sanción administrativa, están en desventaja ante cualquier empate en puntos.