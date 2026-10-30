Las definiciones más cerradas del Campeonato de Costa Rica en los últimos años

El Torneo de Apertura 2026 tiene uno de los cierres de campeonato más cerrados de los últimos años, con seis puntos separando a los tres líderes del sétimo lugar a falta de cinco fechas. Pero ¿cuáles han sido algunas de las definiciones de torneo más apretadas del fútbol nacional?

Según datos de Martín Soto, en el Clausura 2021 seis unidades separaban a Saprissa —tercer clasificado en ese momento— de Guadalupe, el colista, a falta de dos fechas.

Los morados sumaban 26 puntos, mientras que los guadalupanos contaban con 20 unidades. Esta escasa diferencia provocó que clubes como Herediano, Cartaginés, San Carlos, Jicaral y Pérez Zeledón se mantuvieran en la lucha por la clasificación hasta la última jornada, con constantes variantes en la tabla.

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