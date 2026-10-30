La Selección de Costa Rica debuta con empate ante El Salvador en la Copa Centroamericana de Naciones

La Selección de Costa Rica inició su camino en la Copa Centroamericana de Naciones de Futsal con un empate 1-1 ante su similar de El Salvador.

El torneo se disputa del 28 al 31 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, la capital de Nicaragua.

Jeremy Gómez anotó el único gol para Costa Rica ante los cuscatlecos. El siguiente compromiso de la Tricolor será este viernes 30 de octubre a las 4 p. m., ante Panamá, como parte del grupo B.

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