La Selección de Costa Rica debuta con empate ante El Salvador en la Copa Centroamericana de Naciones

El torneo se disputa del 28 al 31 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, la capital de Nicaragua.
Jeremy Gómez anotó el único gol para Costa Rica ante los cuscatlecos. El siguiente compromiso de la Tricolor será este viernes 30 de octubre a las 4 p. m., ante Panamá, como parte del grupo B.
En el grupo A figuran Nicaragua, Honduras y Cuba. El torneo se definirá el domingo con los partidos entre los primeros de cada grupo, mientras que los segundos lugares irán por el tercer puesto general.
En la primera fecha, Panamá venció 4-1 a El Salvador. Esto significa que Costa Rica llega obligada a vencer a los canaleros para poder optar por el primer lugar.
Para hacer frente a este reto internacional, el seleccionador Alex Ramos convocó una lista de 15 jugadores provenientes de siete clubes del ámbito nacional.
La alineación titular ante El Salvador estuvo conformada por César Rosales, Jean Salas, Pablo Rodríguez, Emanuel Gamboa y Daniel Gómez.
Los convocados a la ‘Sele’ de Futsal
Porteros: Alejandro Mena (San Isidro Futsal) y César Rosales (RS Hatillo).
Cierre: Jean Salas (Sporting FC), Jeiner Ballestero (Seguimos Team Futsal) y Josué Rojas (Orotina Futsal).
Ala: Daniel Gómez (Orotina Futsal), Dilan Báez (San Isidro Futsal), Jeremy Gómez (San Isidro Futsal), Jorge Quirós (Seguimos Team Futsal), Pablo Rodríguez (RS Hatillo), Ramsés Coto (Seguimos Team Futsal), Uziel Arrieta (Borussia Desamparados) y Yosel León (RS Hatillo).
Pivot: Diego Chavarría (Seguimos Team Futsal) y Emanuel Gamboa (RS Hatillo).