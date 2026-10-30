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La Selección de Costa Rica debuta con empate ante El Salvador en la Copa Centroamericana de Naciones

Costa Rica sacó un punto en su primera presentación del torneo regional de futsal que se disputa en Nicaragua

Esta es la Selección de Futsal de Costa Rica que enfrentó a Nicaragua en la Copa Centroamericana de Naciones, este 29 de octubre en suelo pinolero.
Esta es la Selección de Futsal de Costa Rica que enfrentó a El Salvador en la Copa Centroamericana de Naciones, este 29 de octubre en Nicaragua. Fenifut
Fanny Tayver Marín

La Selección de Costa Rica inició su camino en la Copa Centroamericana de Naciones de Futsal con un empate 1-1 ante su similar de El Salvador.

El torneo se disputa del 28 al 31 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, la capital de Nicaragua.

Jeremy Gómez anotó el único gol para Costa Rica ante los cuscatlecos. El siguiente compromiso de la Tricolor será este viernes 30 de octubre a las 4 p. m., ante Panamá, como parte del grupo B.