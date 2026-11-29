Saprissa cierra la fecha 18 del Torneo de Apertura 2026, la última de la fase regular del campeonato, en su Cueva y frente al Inter San Carlos.

Los morados están en la cima del torneo con 34 puntos y pretenden seguir ahí; para eso deben derrotar al conjunto norteño.

Los morados vivirán una fiesta en su estadio y con su gente, no solo porque buscan sellar el liderato, sino porque estrenan el tercer uniforme, alusivo al Joker, personaje de DC Comics.

Los morados, quienes prácticamente tienen plantel completo, salvo el suspendido Bancy Hernández y Óscar Duarte, quien sigue en recuperación, saldrán a la cancha con la siguiente alineación.

Abraham Madriz, Gerald Taylor, Joseph Mora, Fidel Escobar, Kendall Waston, Mathías Elizondo, Mariano Torres, Luis Javier Paradela, Gerson Torres, Andrey Soto y Newton Williams.

🃏 El once inicial de esta noche 😈



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En la suplencia quedan: Minor Álvarez, Douglas Sequeira, Samir Taylor, Pablo Arboine, David Guzmán, Sebastián Garro, Sebastián Acuña, Sebastián Padilla, Keyshwen Arboine y Ariel Rodríguez.

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