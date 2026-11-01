Keylor Navas y Pumas respiran cerca de la zona de clasificación en Liga MX

Keylor Navas y Pumas consiguieron este fin de semana una victoria clave. Los felinos derrotaron 2-1 al Puebla, en un duelo que enfrentó al guardameta costarricense con su compatriota y también seleccionado nacional, Juan Pablo Vargas.
El resultado le permitió a Pumas llegar a 20 puntos y escalar, a falta de que se complete la jornada, hasta el noveno puesto de la clasificación. El octavo lugar pertenece al Monterrey, que suma 21 unidades.
En el fútbol mexicano, los primeros ocho equipos avanzan a la fase de eliminación directa.
Ahora, el reto de Pumas será el próximo sábado, a las 9 p. m., cuando enfrente al América, actual líder del campeonato con 29 puntos.
A la fase regular del torneo mexicano solamente le restan seis puntos por disputar, por lo que Pumas prácticamente no tiene margen de error si quiere conseguir la clasificación.
El entrenador de Pumas, Esteban Solari, destacó el resultado de su equipo y consideró que el enfrentamiento ante América llega en un momento oportuno para medir si realmente existe un avance en el estilo de juego que ha intentado implementar.
“Se sabe que es un partido que genera muchas cosas, es una linda prueba ante un rival con historia, con jerarquía. Creo que es una medida para saber si nuestra fórmula nos permite competir. Siento que es un juego donde pesará la localía y debemos demostrar que estamos preparados para estos partidos”, afirmó Solari en conferencia de prensa.