Keylor Navas y Pumas respiran cerca de la zona de clasificación en Liga MX

Keylor Navas y Pumas consiguieron este fin de semana una victoria clave. Los felinos derrotaron 2-1 al Puebla, en un duelo que enfrentó al guardameta costarricense con su compatriota y también seleccionado nacional, Juan Pablo Vargas.

El resultado le permitió a Pumas llegar a 20 puntos y escalar, a falta de que se complete la jornada, hasta el noveno puesto de la clasificación. El octavo lugar pertenece al Monterrey, que suma 21 unidades.

En el fútbol mexicano, los primeros ocho equipos avanzan a la fase de eliminación directa.

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