Keylor Navas, arquero de Pumas de México, estuvo presente este fin de semana en una iglesia cristiana evangélica del país azteca, específicamente en Más Vida, donde fue invitado a compartir parte de su historia frente a los asistentes.

En ese lugar, Keylor hizo algunas reflexiones sobre su vida.

“El corazón es un rompecabezas y la última pieza que a veces uno pone es la de Dios, pero entendí que, si yo empezaba a poner esa pieza de primero, desde ahí debía confiar en Dios para que formara todo lo demás. Logré encontrar las cosas materiales que se ocupan en este mundo, pero eso no era lo más importante, sino que mi corazón estaba pleno. Eso no lo había logrado en mi vida”, dijo Navas ante el público, según un video publicado por los propios pastores.

Keylor Navas y sus compañeros de Pumas saludaron a la afición universitaria en el juego ante Atlas, el 19 de setiembre pasado. (JOSE LUIS TORALES/NurPhoto via AFP)

Navas recordó algunas experiencias en las que se sentía triste, aunque aparentemente no tenía motivos para estarlo.

“Muchas veces llegué a casa triste. Podía tener todo lo que el mundo decía, pero me faltaba Dios, y ahí fue cuando entendí y descubrí algo hermoso”, expresó.

Además, Keylor dejó otro mensaje en el que destacó la importancia de ayudar a los demás, pues considera que esa es una verdadera fuente de satisfacción espiritual.

“Nosotros, como familia, descubrimos que ayudar da gozo. Yo siempre soñé con comprar un carro, pero cuando recuerdo que lo compré, me sentí feliz. Sin embargo, es diferente cuando uno ayuda y brinda una mano, como lo hemos hecho con la Fundación Tiempos de Esperanza”, concluyó.

El video, que tiene a Keylor Navas como protagonista, se hizo viral en las redes sociales.