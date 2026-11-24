Keylor Navas, arquero de Pumas de México, anunció el 23 de noviembre la creación de K1ngs Fight League, una promotora de artes marciales mixtas que tendrá su sede en México y que comenzará a organizar eventos de esta disciplina en 2027, en principio, a partir de febrero.

El costarricense dio a conocer, en una conferencia de prensa, que trabajará en conjunto con el empresario mexicano Alejandro Gou Boy, reconocido productor y director teatral.

Durante la conferencia, el arquero explicó que la misión de la competencia será impulsar a talentos que trabajan para llegar a la UFC. De hecho, también detalló que uno de sus objetivos es apoyar a peleadores costarricenses.

Se espera que en la primera velada organizada por Navas y Gou participe el costarricense André Barquero, quien vive en México y entrena en el centro formativo de la UFC, con la esperanza de tener una oportunidad de pelear en alguna de sus carteleras.

Keylor también reflexionó en sus declaraciones sobre el respeto que siente por las personas que ingresan a la jaula para competir en eventos de artes marciales mixtas (MMA). Aunque es seguidor de esta disciplina, descartó la posibilidad de hacerlo en algún momento y aseguró que está muy feliz con el talento que Dios le dio como jugador de fútbol.

“Cuando se ve desde afuera se puede decir que es sencillo, pero son máquinas, tan solo subirse en la jaula para mí es de respeto. Con solo estar ahí dos personas es de admiración sin importar el resultado, yo prefiero quedarme con el esfuerzo, las ganas de estar ahí, eso es de reconocer”, puntualizó.

Keylor Navas ha sido un seguidor de la UFC, al punto que se le ha visto en veladas en México y Las Vegas recientemente, también mantiene contacto con peleadores profesionales como Ciryl Gane, Khabib Nurmagomedov, Charles Oliveira y Justin Gaethje.