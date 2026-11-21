El Sparta Praga de Josimar Alcócer tendrá este fin de semana una final adelantada en el torneo de República Checa. El equipo del costarricense enfrentará al Slovan Liberec, conjunto que ocupa la segunda posición de la clasificación.

El Praga es cuarto con 24 unidades, mientras que el Liberec suma 26 puntos, por lo que un triunfo de Alcócer y compañía podría impulsarlos hasta la segunda posición de la tabla.

El juego entre el Sparta Praga y el Liberec será el domingo a las 11 a. m.

Por otra parte, en la acción de otros legionarios, el Spartak de Moscú de Manfred Ugalde tendrá un cotejo clave este domingo a las 7:30 a. m., cuando enfrente al FC Dynamo Majachkalá.

El Spartak ocupa el tercer lugar de la clasificación con 29 puntos, mientras que el segundo puesto pertenece al Dinamo de Moscú, con 31 unidades. El primer lugar es del Zenit, que suma la misma cantidad de puntos.

Uno de los costarricenses que tendrá acción el sábado es Jeyland Mitchell, con el Estrasburgo de Francia.

El defensor tico y su club se medirán al Brest a la 1:45 p. m.

El duelo servirá para que el Estrasburgo estrene a su nuevo entrenador, Vítor Matos, quien dirigía al Swansea City de Inglaterra.

Jeyland Mitchell y sus compañeros celebraron con la afición del Estrasburgo la victoria 5 a 1 contra el Auxerre, en uno de los juegos que el tico fue titular. (ROMEO BOETZLE/AFP)

Jeyland no estuvo con Costa Rica en los amistosos frente a Argentina y Ecuador debido a problemas musculares, por lo que habrá que esperar para conocer si logró recuperarse por completo.

Otro legionario que podría tener participación es el arquero Patrick Sequeira, del Casa Pia de Portugal. El futbolista y su equipo se enfrentarán al Atlético Nacional de Portugal este sábado a las 5 a. m., en un compromiso correspondiente a la Copa de Portugal.

Por último, Keylor Navas y Pumas se medirán este sábado a las 7 p. m. contra Monterrey, en la Liga MX.