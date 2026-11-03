Joseph Nonge vuelve a ‘jugar’ con su nacionalidad y la posibilidad de estar en la Selección de Costa Rica

El futbolista Joseph Nonge volvió a generar revuelo en torno a su nacionalidad y su elegibilidad para representar a la Selección de Costa Rica, pese a que sigue siendo convocado en selecciones menores de Bélgica. En sus redes sociales, el jugador del Brest de Francia se mostró abierto a un posible llamado de Bryan Ruiz para vestir la camiseta de la Tricolor.

Ante un comentario en una de las publicaciones más recientes de su cuenta de Instagram, en el que le preguntaban qué pasaría si Bryan Ruiz, seleccionador nacional, lo llama, el futbolista de 21 años pidió que se pusieran en contacto con él.

“Díganle que me llame”, se lee en la respuesta del futbolista.

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