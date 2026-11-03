Joseph Nonge vuelve a ‘jugar’ con su nacionalidad y la posibilidad de estar en la Selección de Costa Rica

El futbolista Joseph Nonge volvió a generar revuelo en torno a su nacionalidad y su elegibilidad para representar a la Selección de Costa Rica, pese a que sigue siendo convocado en selecciones menores de Bélgica. En sus redes sociales, el jugador del Brest de Francia se mostró abierto a un posible llamado de Bryan Ruiz para vestir la camiseta de la Tricolor.
Ante un comentario en una de las publicaciones más recientes de su cuenta de Instagram, en el que le preguntaban qué pasaría si Bryan Ruiz, seleccionador nacional, lo llama, el futbolista de 21 años pidió que se pusieran en contacto con él.
“Díganle que me llame”, se lee en la respuesta del futbolista.
Esta no es la primera vez que Nonge genera controversia respecto a la posibilidad de representar a la Sele. En 2023, había sido contactado por Claudio Vivas, en ese momento director de Selecciones Nacionales, pero todos los esfuerzos por establecer comunicación fueron nulos.
“Les voy a contar todo lo que hice en estos cuatro meses que tengo acá sobre el tema del muchacho de la Juventus. Hablé con la gente de la Juventus, hablé con jugadores actuales de la Juventus, hablé con un exfutbolista de la Juventus para tratar de llegarle al jugador. Luego conseguí el contacto del jugador y nunca respondió a mis mensajes”, aseguró Vivas en abril de 2023.
Pese a estas evasivas, el futbolista del Brest había publicado en sus redes sociales fotografías de figuras como Bryan Ruiz o Shirley Cruz, aunque estas no significarían necesariamente su deseo de integrar el conjunto costarricense.
Otro elemento que podría complicar el interés de Nonge es que actualmente sigue representando a Bélgica en categorías inferiores, por lo que podría decantarse por mantener abiertas sus posibilidades con el país europeo en lugar de Costa Rica.
Además, Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), mencionó en 2021 que tanto la Juventus como el Anderlecht de Bélgica (equipos en los que Nonge hizo divisiones menores) aseguraron que el futbolista únicamente posee las nacionalidades belga y congoleña, por lo que no tendría ningún vínculo con Costa Rica.
Contrario a esto, el periodista costarricense José Pablo Alfaro había compartido que, según pudo averiguar, el futbolista sí posee la nacionalidad costarricense por parte de su madre, además de la belga (por nacimiento) y la congoleña (país de su padre).
La Nación consultó a la Federación Costarricense de Fútbol si el joven futbolista podría estar en una lista de elegibles para Bryan Ruiz; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.