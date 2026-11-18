Jeyland Mitchell, uno de los legionarios costarricenses más importantes de la actualidad y quien milita en el Estrasburgo de Francia, experimentó este 18 de noviembre un cambio de entrenador, luego de que su equipo decidiera aprovechar el cierre de la fecha FIFA para realizar un movimiento en el banquillo.

El Estrasburgo anunció la salida de Hugo Almeida, quien había iniciado la temporada como director técnico, y nombró a Vítor Matos como su nuevo entrenador. El portugués se encontraba en el Swansea City de Inglaterra; sin embargo, decidió aceptar la oportunidad de dirigir en la primera división francesa.

En la presente temporada, el Estrasburgo ocupa la posición número 13 de la clasificación, con 10 puntos, mientras que el líder es el PSG, con 23 unidades.

Antes de la fecha FIFA, el Estrasburgo acumuló solamente una victoria en sus últimos cinco compromisos. Los otros cuatro encuentros terminaron en derrota.

Jeyland Mitchell acumula ocho apariciones en la presente temporada de la Liga de Francia, pese a que antes de la fecha FIFA se encontraba recuperándose de una dolencia muscular.

Mitchell llegó al conjunto francés esta temporada, luego de su paso por el Sturm de Austria.

El Estrasburgo enfrentará al Stade Brestois 29 el sábado 21 de noviembre a la 1:45 p. m. de Costa Rica. Ese encuentro marcará el debut del nuevo entrenador. Habrá que esperar para conocer si Jeyland Mitchell continuará siendo habitual en el once titular.