Jeyland Mitchell destaca en estadística junto a futbolistas como Rodri o Luka Modric

El legionario costarricense Jeyland Mitchell firmó durante el último mercado de transferencias con el Estrasburgo de Francia. Desde su llegada al conjunto galo, rápidamente asumió la titularidad y se convirtió en uno de los principales referentes del conjunto francés.

El aporte del zaguero se refleja también en la parte estadística, ya que está ubicado en el puesto 30 de los futbolistas de las cinco grandes ligas que más pases entre líneas realizan por cada 90 minutos jugados, con un promedio de 7,81, según estadísticas publicadas por la web especializada Gradient Sports.

Jeyland Mitchell aparece en el puesto 30 de los jugadores que más pases entre líneas realizan cada 90 minutos. (Instagram: Gradient Sports/Instagram: Gradient Sports)

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