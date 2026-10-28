Jeyland Mitchell destaca en estadística junto a futbolistas como Rodri o Luka Modric

El aporte del zaguero se refleja también en la parte estadística, ya que está ubicado en el puesto 30 de los futbolistas de las cinco grandes ligas que más pases entre líneas realizan por cada 90 minutos jugados, con un promedio de 7,81, según estadísticas publicadas por la web especializada Gradient Sports.
En la lista destacan nombres de múltiples estrellas, como Luka Modric (Milan), Rodri, Pedri o Pau Cubarsí (Barcelona), siendo Mitchell el único costarricense que aparece entre todas estas figuras.
Además, es el segundo mejor jugador del Estrasburgo en este apartado estadístico, solo detrás de Pape Demba Diop, quien aparece en el lugar 17 y promedia 9 pases entre líneas por partido.
Sumado a esto, Mitchell es también el tercer futbolista con mayor efectividad en pases de este estilo, con un 91% de pases completados, igualado con Rodri y Santi Comesaña (Villarreal) y solo por detrás del 92% de Arthur Avon (Lorient) y el 94% de Alex Freeman (Villarreal).
La lista es encabezada por Luka Modric, con un promedio de 13,40; en segundo lugar Rodri, con 13,01 pases entre línea por cada 90 minutos; luego aparece Arthur Avon, con 11,59.
El próximo reto de Mitchell y su club será el 1.° de noviembre, cuando se enfrenten al Auxerre por la jornada 9 de la Ligue 1. En este partido, el zaguero costarricense buscará seguir afirmando su buen momento y alejar al Estrasburgo de la zona baja de la tabla, en donde se ubica actualmente.