Jafet Soto, entrenador del Herediano, aseguró en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-1 ante Escorpiones que el equipo entrará en un periodo de análisis. Sin embargo, no dio detalles sobre quién será el nuevo técnico ni sobre posibles fichajes del club.

Herediano quedó fuera de la fase final del Torneo Apertura 2026.

Mensaje de Jafet Soto:

Obviamente, fue un año muy duro en todo aspecto. Hoy no es un día tan fácil; terminamos el torneo antes de lo que queríamos. Quiero recordar de dónde venimos: este equipo ha dado muchas alegrías, levantamos la 32 y esa estrella no se borra.

“Estamos por cumplir un sueño que muchos creían imposible: estamos muy cerca de volver a casa. A los heredianos las cosas no les llegan fáciles; nos cuestan el doble. Esto nos ha costado, siempre ha sido así, pero siempre nos hemos levantado. Hoy hay quienes se alegran de que no estemos en la fiesta porque ven que pueden ser campeones”.

“Cuando fallamos, lo reconocemos. Vamos a volver a trabajar sin hacer ruido. Así somos. Nos vemos en casa; ahí empieza la 33”.

¿Cómo va la planificación para 2027?

Tenemos un mes y 20 días para empezar. Debemos ver en junta los diferentes temas. Hemos venido trabajando y queremos retomar el camino, por lo que reconocemos que nos equivocamos. Solo quiero ser agradecido con Dios porque este año tuvimos un campeonato, una Recopa y una Supercopa. Todos nos preparamos para ser campeones y logramos el objetivo, pero queda pendiente una parte. Entendimos que no podíamos estar en todo.

¿Cómo está el tema del nuevo entrenador?

Lo del técnico lo estamos analizando. Como lo dije ahora, lo hacemos en junta directiva; hay mucha experiencia en nuestra junta directiva. Así que vamos a tomarnos el tiempo de analizar. Primero vamos con los factores por separado: físicos, técnicos y demás.

¿Qué evaluará para tomar decisiones sobre la planilla?

Todo. Vamos a dar descanso una semana y luego ya volvemos a trabajar. Vamos a cerrar filas y después planificar lo que tenemos que cambiar y mejorar.

¿Qué mensaje le da a la afición?

El mensaje es que seamos exigentes, pero también hay que poner los pies en la tierra. Hoy digo que el Herediano no se despide, sino que se prepara. Nosotros vamos a volver más fuertes.