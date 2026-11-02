Herediano ‘reza’ para que su verdugo no juegue con Saprissa

Si hay un nombre que puede asustar a los rojiamarillos, es el de Orlando Sinclair, delantero de Saprissa. La razón es sencilla: la cantidad de goles que le ha marcado a Herediano.
En 13 ocasiones, Sinclair gritó gol contra el conjunto florense, su víctima preferida y el equipo al que más daño le hace en el fútbol nacional.
En el último compromiso entre ambos clubes en el estadio Ricardo Saprissa, los morados ganaron 2-0 y, sí, una de las anotaciones fue de Orlando Sinclair.
“Uno de cada cuatro tantos que ha marcado Sinclair en su carrera ha sido contra los rojiamarillos”, escribió en sus redes sociales Christian Sandoval, periodista y estadígrafo, luego del triunfo morado, a mediados de setiembre de este año.
¡Papá Sinclair! Un día más en la oficina para Orlando Sinclair. 52 goles en 1ª división y de ellos 13 al #Herediano Es el 2º mejor anotador de #Saprissa ante los florenses. El 25% de sus goles en 1ª división son v Herediano. @tdmascrc
“Orlando tiene a Herediano de hijo”, dicen algunos; otros aseguran que es “el verdugo de los florenses”. Quizá se trate únicamente de expresiones, pero las estadísticas respaldan su fama de goleador ante los rojiamarillos.
Orlando acumula 57 goles en Primera División, de los cuales 13 se los marcó a Herediano. Esto quiere decir que el 22,8% de sus conquistas fueron contra los florenses.
Sinclair jugó 45 minutos en la fecha 13 contra San Carlos y fue sustituido por lesión. No se recuperó a tiempo y se perdió el clásico del domingo anterior. Saprissa informó que sufre una lesión muscular, sin brindar mayores detalles.
Si el atacante no se restablece, en Herediano se quitarán una preocupación de encima. Pero, si sucede lo contrario y Orlando aparece en la formación morada, los florenses no podrán darle ni un centímetro de ventaja.
En los últimos seis partidos, Orlando convirtió dos de los nueve goles que logró el cuadro saprissista.
De los cinco goles que Saprissa logró en sus ocho visitas al Carlos Alvarado, Orlando Sinclair marcó uno, durante el empate a tres goles en setiembre del año pasado.
Herediano recibe a los morados el jueves a las 8 p. m. con opciones mínimas de clasificar (incluso ganando), mientras que los tibaseños también requieren la victoria para tratar de volver al primer lugar del campeonato.