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Puro Deporte

Herediano ‘reza’ para que su verdugo no juegue con Saprissa

Los florenses reciben el jueves a las 8 p.m. a los morados en el Estadio Carlos Alvarado

Orlando Sinclair abrio el marcador
Orlando Sinclair le ha marcado 13 goles a Herediano, es su víctima favorita en el fútbol nacional. Prensa de Saprissa
Milton Montenegro

Si hay un nombre que puede asustar a los rojiamarillos, es el de Orlando Sinclair, delantero de Saprissa. La razón es sencilla: la cantidad de goles que le ha marcado a Herediano.

En 13 ocasiones, Sinclair gritó gol contra el conjunto florense, su víctima preferida y el equipo al que más daño le hace en el fútbol nacional.

En el último compromiso entre ambos clubes en el estadio Ricardo Saprissa, los morados ganaron 2-0 y, sí, una de las anotaciones fue de Orlando Sinclair.