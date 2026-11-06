Herediano recibe una pésima noticia tras quedar eliminado

Herediano está cerrando una semana difícil en el Apertura 2026. Los florenses quedaron eliminados del torneo tras perder 2-0 contra Saprissa y ya no tienen posibilidades matemáticas de clasificar a las semifinales. Además, recibieron una fuerte sanción económica.

El cuadro florense deberá pagar ₡1.125.000 por “incumplir con lo que establece el Reglamento de Competición respecto a la zona mixta”.

Steven Madrigal, árbitro del Herediano - Saprissa, mostró la tarjeta amarilla a Keysher Fuller. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Además, el conjunto rojiamarillo recibió una sanción por la expulsión de Nick Bennette, quien deberá pagar ₡250.000.

De esta forma, Herediano deberá cancelar un total de ₡1.375.000.

Por otra parte, Inter San Carlos también recibió una fuerte sanción económica. Los norteños deberán pagar ₡1.050.000 por incumplir con el artículo 29 del reglamento.

Asimismo, Luis Javier Paradela, del Saprissa, deberá pagar ₡100.000 y cumplir un partido de suspensión, por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

En el caso de Puntarenas FC, el club acumuló cinco acciones disciplinarias en un mismo partido, por lo que deberá cancelar ₡562.500.