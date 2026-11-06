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Herediano recibe una pésima noticia tras quedar eliminado

Herediano recibió una notificación este viernes que le saldrá muy cara

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Newton Williams del Saprissa le ganó la posesión del balón a Allan Cruz del Herediano. Jose Cordero
Esteban Valverde