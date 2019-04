“Hay que esperar a ver quién se queda, quién se va y ver si sigue el profesor Hernán Torres. Tendremos 15 días libres y es que si él se queda, va a querer comenzar a trabajar lo más pronto posible. Cuando termina un torneo no se sabe qué va a pasar y hay que esperar, uno no se va tranquilo, porque no sabe qué va a acontecer, pero ojalá que las decisiones que se tomen sean para el bien del club”, indicó Allen Guevara.