“La verdad es que el campeonato que tuve en la Segunda fue muy bueno para mí, para mi crecimiento futbolístico y me dio el plus para ir a hacer esta prueba, con un video que se envió, recibimos respuestas y estaré 22 días o un poco más, vamos a ver otras cosas, pero la verdad que entrenar todos los días en la Primera, recibir consejos y aprender me da madurez para afrontar esto”.