Exsaprissista acostumbrado a remontar: ‘Si Saprissa mete gol en los primeros 20 minutos, ahí comienza la final’

Allan Alemán recuerda varias remontadas en las que estuvo en el Ricardo Saprissa. Lo vivió ante Herediano y Alajuelense, por esto es una voz autorizada para hablar sobre la posibilidad de que los morados se levanten del 3 a 0 en contra que les marcó la Liga en la ida de la final.

El exjugador tibaseño habló con La Nación sobre la mística de la Cueva y el por qué pese a ir tres goles abajo todavía no se puede descartar que Saprissa alcance su estrella 38 el domingo.

-¿Lo sorprendió el resultado de la ida?

-Saprissa es un equipo grande y no se va a dar por muerto. Sabemos que la Liga hizo un partido casi perfecto y va con una buena ventaja al estadio Saprissa, pero ahora es otro panorama. El partido del domingo es muy distinto, porque Saprissa en casa es muy sólido.

“Yo siento que en el juego del jueves Saprissa tuvo una noche bastante mala, los cambios no marcaron diferencia, a Guzmán lo expulsaron, Mariano iba condicionado, entonces creo que esos fueron puntos claves, aunque nadie le quitará mérito a Alajuela que hizo un partido perfecto y sacó un marcador bueno en casa, aunque Saprissa es Saprissa”.

-¿Dónde siente que tiene Saprissa la opción de remontar?

-Las veces que me tocó hacer remontadas siempre nos damos cuenta que la afición es el jugador número 12, en nuestro estadio se juega a una presión muy distinta a la que se viven en todos los estadios en Centroamérica. Hay que sacar ventaja de eso, sabemos que no se puede recibir un gol porque nos entierran.

-¿Cuál es la versión de Saprissa que espera?

-Sabemos que Saprissa no es un equipo goleador y que tiene dos o tres torneos de no anotarle más de dos goles a Alajuela, pero el partido será de circunstancias distintas. Ahora yo espero un Saprissa ofensivo, distinto y que proponga. No quiero decir que no lo hace siempre, pero ahora tiene más obligación de anotar rápido, sabemos que no hay una gran final asegurada pero hay una buena ventaja.

-¿Por qué pese al 3 a 0 el morado sigue creyendo?

-El morado que es morado de verdad y el que tiene la personalidad saprissista va a llegar a apoyar. El estadio estará metido, sabemos que es el rival a vencer, sabemos que somos los superlíderes y la gente no es tonta y sabe que lo de Saprissa fue una noche mala.

“Vea el primer gol fue un autogol, el otro es un golazo y el otro un error de marca. El gol más elaborado fue el de Alex, pero los otros goles yo siento que no se los hacen si están concentrados.

“A mí el marcador me sorprendió pero quedan 90 minutos importantes para ver la mejor versión de Saprissa.

-¿Debe Saprissa anotar en los primeros 15 minutos?

-Lo primero que tienen que hacer es buscar el primer gol, que es el que cuesta porque si ese cae la afición se viene encima, el rival comienza a dudar…

-¿Cuál es la mística del estadio Saprissa que tiene ese tipo de noches mágicas ?

-Lo que se vive es algo inexplicable. Solo puedo decir que si Saprissa mete un gol en 20 minutos y tiene 70 minutos para anotar, se viene otro juego, la afición se mete, los árbitros sienten la presión. En el fútbol no hay nada escrito, vamos a ver qué pasa.

-¿Se vuelve más peligroso el equipo de Alajuelense al apostar al contragolpe?

-El punto alto de Alajuela es su ofensiva, Josimar Alcócer anda bien, Carlos Mora en su mejor momento, Johan Venegas es de cuidado… Aarón Suárez, Alex López y Celso Borges elaboran bien… Pero ese cuenta si usted lo permite, usted ponga a Carlos Mora a regresar, ponga a Alcócer a marcar… ese será otro partido.

“Siento que en la ida a la Liga todo le favoreció, veremos en la vuelta…”.