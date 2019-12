Me deja un aprendizaje importante. El roce internacional siempre es bueno tenerlo. Fueron muchos partidos que competí al máximo. Aquí voy a tener muchos compañeros. Me gustaría jugar con Manfred Ugalde y me agradaría ser una ayuda para él. Christian Bolaños, Michael Barrantes, Mariano Torres, Johan Venegas y Marvin Angulo son experimentados, pero aquí hay jóvenes importantes. Me toca un rol más de compromiso.