“Creo que desde el primer día me respetaron, que fue lo importante para mí, desde el primer día valoraron mi trabajo, sabían que yo venía a esto, a ser campeón, fueran los minutos que me tocaran jugar, pero la verdad les agradezco el apoyo que he sentido durante este tiempo aquí”, añadió el delantero que en este torneo hizo seis goles manudos.