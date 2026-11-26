Después de jugar en diferentes clubes de la Primera División, ser legionario y actuar en la Liga de Ascenso, el delantero Francisco Rodríguez colgó un video en su cuenta de Instagram que para él equivale a uno de sus mejores goles, al hacer una revelación sobre un diagnóstico que descubrió hasta hace poco.
“Hay cosas de nuestra vida que tardamos muchos años en comprender. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de mi historia que hasta ahora había mantenido en privado: soy autista”, escribió Francisco Rodríguez como preámbulo.
Indicó que entenderlo cambió la manera en que se ve, en cómo comprende sus emociones y cómo se relaciona con el mundo.
“Durante muchos años fui futbolista profesional sin saber por qué algunas situaciones que parecían sencillas para los demás podían ser tan difíciles para mí. Hoy, desde una nueva etapa de mi vida y después de graduarme de Psicología, quiero aprovechar mi historia para ayudar a que comprendamos mejor el autismo y, sobre todo, que aprendamos a mirar a las personas con un poco más de empatía”, citó.
Como parte de su reflexión y su testimonio, él hace un llamado, porque dice que nunca nadie sabe lo que una persona está viviendo por dentro.
Luego de esas palabras que escribió, publicó el video en el que ya aparece él dando su testimonio.
“Durante 30 años de mi vida pensé que había algo en mí que no estaba bien. Me costaba entender algunas situaciones sociales. Necesitaba de una rutina rígida. Ciertos sonidos me resultaban insoportables y había momentos en los que simplemente tenía que alejarme de todo el mundo”, comentó.
Francisco Rodríguez dijo que muchas veces le llamaron raro, antipático o insensible. Y confesó que lo que nunca imaginó es que había una respuesta para muchas de esas cosas.
“Soy autista. Descubrirlo fue impactante, pero poco tiempo después fue un alivio. Por primera vez pude entender muchos comportamientos que me habían acompañado durante toda mi vida.
”Entendí por qué algunos ambientes me agotaban, por qué necesitaba tanto mis rutinas, por qué me costaba tanto relacionarme con personas desconocidas y por qué mi manera de expresar las emociones parecía tan diferente. De pronto, muchas piezas de mi historia comenzaron a encajar”, relató.
También dijo que lo más interesante es que todos esos años fue futbolista profesional. Aprendió a competir, a enfrentar estadios llenos, a convivir con compañeros y a desenvolverse en un mundo que muchas veces podía resultarle abrumador.
“Descubrí que mi espectro me brindaba grandes fortalezas: una enorme capacidad de concentración cuando algo me apasiona, facilidad para aprender, profundizar en temas que despiertan mi interés y una manera particular de analizar los más pequeños detalles”, citó.
Luego de eso, el futbolista mencionó que después de graduarse de Psicología, quisiera pedirle algo a usted: “Antes de juzgar el comportamiento de alguien, regálale el beneficio de la duda. Tal vez ese niño que hizo un berrinche lleva horas tratando de gestionar un ambiente que lo sobrepasa”.
Indicó que tal vez esa persona que no saluda o no conversa no es antipática; sino que quizás le cuesta muchísimo interactuar con desconocidos y que esa persona que hoy tuvo una mala actitud puede ser alguien maravilloso que simplemente llegó al límite de su batería.
“Porque algo que he aprendido viviendo con autismo es que no todos los días tengo la misma energía para mostrar mi mejor versión. Hay días en los que puedo socializar, conversar, reír y hay otros en los que necesito silencio, espacio y tranquilidad”.
Por lo que él mismo ha experimentado, detalló que no se sabe lo que una persona está viviendo por dentro, o cuánto esfuerzo le puede costar algo que para muchos es completamente sencillo.
“Antes de etiquetar, juzgar o criticar, intenta comprender. El autismo no define el valor de una persona, pero comprenderlo puede cambiar la forma en que nos relacionamos con ella. Hoy quiero presentarme ante ustedes de una manera diferente: soy Francisco, soy futbolista, soy psicólogo y soy autista”, concluyó Francisco Rodríguez.