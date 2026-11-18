Luego de la finalización de los cuartos de final y los play-in de la Liga de Naciones de Concacaf, que dejó a un país centroamericano en el Final Four y clasificado a la Copa Oro, se definieron los siete duelos de repechaje y los primeros nueve clasificados a la competencia más importante de la confederación.

Estos son los siete cruces que definirán los últimos boletos a la Copa Oro:

Costa Rica vs. Puerto Rico

Haití vs. Nicaragua

Jamaica vs. Aruba

Honduras vs. Guyana Francesa

Guatemala vs. República Dominicana

Curazao vs. El Salvador

Surinam vs. Trinidad y Tobago

En el caso de la Sele, tendrá que medirse a Puerto Rico, selección que clasificó a esta ronda preliminar tras quedar como una de las mejores segundas de grupo en la Liga B. Por su parte, los comandados por Bryan Ruiz deberán disputar esta fase luego de finalizar en el cuarto puesto del grupo A de la Liga A, con seis puntos.

Otro duelo con protagonista centroamericano será entre Nicaragua y Haití, combinados que ya se habían enfrentado en el mismo grupo de la Liga de Naciones que Costa Rica, pero que se volverán a ver las caras gracias al formato, cuyos emparejamientos se deciden por el ranking de Concacaf.

Haití llega a esta ronda tras caer en los cuartos de final de la Liga de Naciones con un global de 8-0 ante Estados Unidos; mientras que Nicaragua tendrá que disputar estos encuentros luego de descender de la Liga A y vencer a Montserrat en el play-in.

Por su parte, Jamaica llegará al duelo ante Aruba tras quedar eliminada en los cuartos de final ante México, luego de empatar 3-3 en el global debido a la regla de los goles de visitante (México anotó dos en casa ajena, mientras que Jamaica ninguno). En tanto, Aruba disputará su pase tras igualar 1-1 con Martinica en el marcador global, bajo el mismo criterio del gol de visitante.

El cuarto cruce preliminar refleja muchas similitudes con el de la Tricolor. Honduras, al igual que Costa Rica, llegó a esta fase luego de quedar cuarta de su grupo en la Liga A; de igual forma, su rival, Guyana Francesa, al igual que Puerto Rico, clasificó como uno de los mejores segundos de grupo en la Liga B.

Asimismo, Guatemala arriba a esta ronda tras caer en los cuartos de final ante Canadá con un global de 7-3. Por su parte, República Dominicana, también integrante del grupo A en el que estuvo la Sele, quedó tercera de ese sector y avanzó a los preliminares de Copa Oro.

Otro rival de la Tricolor en su grupo, Curazao, enfrentará a El Salvador luego de caer ante Panamá en los cuartos de final de la Nations League. Por otro lado, los cuscatlecos descendieron a la Liga B y derrotaron en el play-in a San Martín, uno de los ascendidos de la Liga C.

El último duelo tendrá como protagonistas a Surinam y Trinidad y Tobago. Mientras que Surinam llegó tras quedar tercero del grupo B de la Liga de Naciones, los trinitobagenses —también parte del grupo de Costa Rica— descendieron a la Liga B y vencieron a Antigua y Barbuda en el play-in.

Los emparejamientos de esta ronda preliminar se definieron según el ranking de Concacaf, el cual se diferencia del de la FIFA debido a que la confederación de la región incluye múltiples selecciones que no están asociadas al ente que rige el fútbol mundial.

Tras los partidos de esta fecha FIFA, la Tricolor bajó un puesto y fue desplazada del quinto lugar por Jamaica, por lo que su rival es el segundo peor clasificado de esta fase.

Los puestos de los 14 clasificados a la ronda preliminar en el ranking de Concacaf son los siguientes:

Jamaica: 5.°

Costa Rica: 6.°

Haití: 7.°

Honduras: 8.°

Guatemala: 9.°

Curazao: 10.°

Surinam: 11.°

Trinidad y Tobago: 12.°

El Salvador: 13.°

República Dominicana: 14.°

Guyana Francesa: 17.°

Nicaragua: 18.°

Puerto Rico: 23.°

Aruba: 27.°

Todos estos duelos se jugarán durante la fecha FIFA del próximo mes de marzo y consistirán en series de ida y vuelta que definirán los últimos siete cupos de Concacaf.

Los nueve clasificados

Además de estos repechajes, los primeros nueve clasificados a la Copa Oro ya están definidos. Se trata de México, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Cuba, Guyana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Arabia Saudita.

En el caso de los aztecas, lograron su boleto tras eliminar a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones; de igual forma lo hicieron Canadá, Estados Unidos y Panamá frente a Guatemala, Haití y Curazao, respectivamente.

Por otro lado, Cuba, Guyana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas clasificaron tras ganar su grupo en la Liga B de la Nations League. Por último, Arabia Saudita participará como invitada por parte de Concacaf, como parte de acuerdos de cooperación y patrocinio de cara a la Copa del Mundo 2034.

La Copa Oro 2027 se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año en Estados Unidos y contará con un formato inédito hasta la fecha, el cual comparte similitudes con el sistema actual de la Champions League.

Las 16 selecciones estarán separadas en dos grupos de ocho cada uno. Pese a esto, no se jugará bajo el formato de todos contra todos, sino que cada combinado disputará cuatro encuentros ante cuatro conjuntos distintos, los cuales se sortearán de acuerdo con el ranking de cada selección.

Los primeros cuatro de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, instancia en la que se mantendrá el formato tradicional de cuartos de final, semifinales y final.