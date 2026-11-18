La Selección de Costa Rica perdió 7-0 ante Argentina. Solo con el resultado queda claro que la Tricolor vivió una pesadilla. Sin embargo, el duelo también representó un aprendizaje para Bryan Ruiz, seleccionador tico, quien reconoció que hay situaciones que no pueden volver a repetirse.

Por ejemplo, ante un rival cuya principal característica es la posesión del balón, Bryan decidió colocar a un único volante central y utilizar a dos futbolistas para colaborar en la fase defensiva, pero estos no consiguieron cumplir con esa función. Se trató de Celso Borges, Andrey Soto y Manfred Ugalde.

Ante este planteamiento, Luis Marín, asistente técnico de la Selección en los procesos de 2014 y 2018, reflexionó sobre el tema y fue claro al señalar cuál considera que fue una de las principales enseñanzas que le dejó la derrota a Ruiz.

“Cuando estás con dos jugadores que son más ofensivos que defensivos en el mediocampo, pues el resultado es menos marca. Los que ayudaban a Celso Borges eran Andrey Soto y Manfred Ugalde, y son muy ofensivos. Ugalde es delantero y Andrey es un jugador ofensivo 100%, por más que sea esforzado. El rival es muy fuerte por el medio y se está entregando esa zona”, declaró.

Bryan Ruiz se mostró muy activo en el duelo entre la Selección de Costa Rica y Argentina. (DIEGO LIMA/AFP)

Para Marín, una buena opción habría sido jugar con cinco hombres en el fondo, como lo hizo la Selección en el cierre del compromiso.

“Siento que se puede ser menos atrevido, brincarse la presión y jugar más a la contra. Terminó con un 5-4-1 los últimos quince minutos y ahí Costa Rica sufrió un poco menos. Siento que le faltó control”, dijo Marín.

Otro punto que enfatizó fue el sector izquierdo de la defensa. Aunque Francisco Calvo fue uno de los jugadores que más dificultades tuvo, para Marín lo sucedido por ese costado también respondió a la falta de apoyo que recibió el futbolista del Nacional de Uruguay.

“Yo creo que lo que sucedió es que Argentina, en su salida, hacía lateral derecho profundo, metía el extremo hacia el medio y el lateral ganaba la de fondo. El extremo de ese lado debía ayudar; en el primer tiempo, ese extremo (Josimar Alcócer) llegó tarde y Calvo sufrió muchísimo”, relató.

Luis Marín acotó que existe una diferencia abismal de niveles, pero consideró que, con una estrategia estricta, era posible contrarrestar parte de ese desequilibrio.

“Yo creo que está claro que esto realmente no es un tema de entrenador. Hay distancias enormes entre lo que es el fútbol de alto nivel y Costa Rica, en velocidad, dinámica y potencia, pero eso se puede achicar con estrategia y táctica”, manifestó.

“La enseñanza, con todo el respeto, es que hay que entender al rival, conocer sus virtudes y defectos, además de profundizar en el material humano que se tiene, sabiendo que se es inferior al rival”, finalizó Marín.

La Selección de Costa Rica perdió sus dos compromisos de la Fecha FIFA de noviembre: 2-0 ante Ecuador y 7-0 frente a la Albiceleste.