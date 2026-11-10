Equipo de Costa Rica consiguió 14 medallas en el Panamericano Máster de Natación 2026

El equipo máster de natación del Costa Rica Tennis Club (CRTC) obtuvo 14 medallas durante su participación en el Campeonato Panamericano Máster de Natación 2026, celebrado en Buenos Aires, Argentina.

La delegación costarricense cosechó cinco medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce en la cita continental. Con este balance general, la representación se ubicó en la casilla 81 de la tabla por equipos entre 322 instituciones participantes de múltiples países.

En las pruebas colectivas, el equipo mixto integrado por Karl Ulloa, Cristina Azuola, Rubén Acón y Enid Gutiérrez se adjudicó la medalla de oro en el relevo 4 x 50 libre mixto con un registro de 2:39.88. Este mismo grupo también subió al podio continental en el relevo 4 x 50 combinado mixto, prueba en la cual conquistó la presea de bronce tras detener el cronómetro en 3:45.31.

A nivel histórico en torneos continentales máster, el desempeño costarricense registraba antecedentes en la rama individual por medio de la histórica nadadora Claudia Poll con el Equipo de Natación El Milenio, quien cosechó preseas de oro y récords continentales en ediciones previas del certamen.

Mientras que en competencias por relevos de esta división, las representaciones nacionales únicamente acumulaban presencia en podios con medallas de plata y bronce.

En el plano individual, Martha Camacho sumó medalla de oro en los 200 metros mariposa (categoría 60-64 años) con tiempo de 3:41.42, marca con la cual fijó récord nacional.

Camacho obtuvo también dos preseas de plata en 100 metros mariposa (1:37.38) y 400 metros combinado individual (7:47.31), además de una medalla de bronce en los 200 metros combinado (3:43.34).

Por su parte, Bernal García (categoría 70-74 años) alcanzó la medalla de bronce en la prueba de 400 metros pecho con un crono de 4:48.74. Asimismo, los nadadores del club registraron más de 65 posiciones entre el cuarto y el décimo lugar en los distintos eventos del torneo.