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Puro Deporte

Equipo de Costa Rica consiguió 14 medallas en el Panamericano Máster de Natación 2026

Equipo máster de natación conquistó múltiples medallas para Costa Rica, incluida una histórica presea de oro en revelos mixtos

Este es el equipo que conquistó la medalla de oro en el relevo 4 x 50 libre mixto. De izquierda a derecha, Rubén Acón, Rosa Enid Gutiérrez, Ana Cristina Azuola y Karl Ulloa.
Este es el equipo que conquistó la medalla de oro en el relevo 4 x 50 libre mixto. De izquierda a derecha, Rubén Acón, Rosa Enid Gutiérrez, Ana Cristina Azuola y Karl Ulloa. Cortesía: Rubén Acón
Alejandro Cerdas