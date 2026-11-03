El fútbol playa de Costa Rica llora la muerte de uno de sus grandes impulsores

José Joaquín Rojas Calderón murió y el fútbol playa de Costa Rica lo llora, pues fue uno de los grandes impulsores de esta disciplina en el país.

La Liga de Fútbol Playa (Lifupla) difundió una nota en la que dice que el comité director, tribunal disciplinario, comité de competición y asambleístas, lamentan profundamente la partida “de un abnegado y entregado a esta disciplina, el señor Director José Joaquín Rojas Calderón, quien por más de 20 años dio alma, corazón y vida por nuestra disciplina”.

Ahí mismo destaca que su entrega, trayectoria y valioso aporte permanecerán por siempre en su memoria.

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