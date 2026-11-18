Normalmente, la fecha FIFA deja varios momentos curiosos, importantes o hasta divertidos; en esta ocasión, el protagonista es Patrick Vieira, exjugador francés quien dirige a la Selección de Senegal, país del que es originario.

En un video que se viralizó recientemente en redes sociales, se puede ver a Vieira estrechando la mano de varios jugadores de los leones, a lo que estos respondieron de forma fría.

Algunos usuarios en redes sociales especulan que podría deberse a que Vieira, pese a haber nacido en Senegal y haber vivido ahí hasta los ocho años, prefirió representar a Francia como futbolista.

Además, durante uno de los encuentros de esta fecha FIFA, se pudo apreciar a uno de los defensas pidiéndole al estratega que cambiara el esquema táctico pocos minutos antes de recibir un gol.

Pese a este tipo de momentos, desde la llegada del exfutbolista al banquillo senegalés luego del Mundial 2026, los africanos todavía no han perdido, cosechando un empate y cuatro triunfos.